MÉS per Mallorca propone que 2026 sea el 'Año Jaume I' para conmemorar los 750 años de su muerte

Los portavoces de MÉS per Mallorca en el Consell insular, Catalina Inés Perelló y Joan Llodrá. - MÉS PER MALLORCA

PALMA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha propuesto que 2026 sea declarado el 'Año Jaume I' para conmemorar los 750 años de la muerte del monarca.

Los ecosoberanistas defenderán en el próximo pleno del Consell de Mallorca, previsto para el próximo jueves, una moción que plantea la puesta en marcha de esta conmemoración institucional.

A través de ella, ha indicado el partido en un comunicado, busca no solo reconocer la importancia histórica de Jaume I sino también reforzar la identidad colectiva mallorquina y difundir el legado cultural y político del monarca.

"Sin Jaume I no se puede entender la historia ni la realidad actual de Mallorca. Es por ello por lo que el Consell debe asumir el liderazgo en un homenaje que conecte a la ciudadanía con nuestras raíces y que proyecte nuestra identidad hacia el futuro", ha apuntado la portavoz de MÉS per Mallora en la institución insular, Catalina Inés Perelló.

La iniciativa propone la creación de una comisión conmemorativa en la que participen historiadores, entidades culturales, los municipios, la Universitat de les Illes Balears (UIB) y otras instituciones relevantes y que se encargue de coordinar todas las actividades.

Además, busca instar a los gobiernos autonómico y estatal a implicarse en la conmemoración aportando apoyo institucional, logístico y económico.

También plantea el hermanamiento de Mallorca con la ciudad valenciana de Alzira, donde Jaume I murió en julio de 1276. Para el portavoz adjunto de los ecosoberanistas en el Consell de Mallorca, Joan Llodrá, simbolizaría la voluntad de "tejer vínculos históricos y culturales entre pueblos" y supondría una forma de entender la historia "no como un hecho estático sino como un patrimonio vivo".