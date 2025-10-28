MÉS per Mallorca recalca que no tiene "confianza" en el Govern para negociar el techo de gasto y avanza su rechazo

Archivo - El portavoz de MÉS per Mallorca en el Parlament, Lluís Apesteguia. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha señalado que no tiene "confianza" en el Govern para negociar el techo de gasto y los Presupuestos de 2026, por lo que ha adelantado que no les ofrecerá su apoyo.

El portavoz de los ecosoberanistas en el Parlament, Lluís Apesteguia, ha marcado de esta manera la postura de MÉS per Mallorca sobre el límite de gasto, tras reunirse este martes con el vicepresidente y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa.

Para el representante de MÉS, el encuentro ha sido "poco fructífero" porque, desde que el PP ha decidido dar apoyo a la derogación de la Ley balear de Memoria Democrática, "no había confianza" ni si quiera para plantear un diálogo sobre las cuentas públicas.

Del mismo modo, ha incidido en que su formación "no facilitará" que se apruebe un techo de gasto para que después el Govern pueda negociar los Presupuestos de 2026 con Vox.

Apesteguia le ha traslado a Costa que para "recuperar la confianza" y empezar esa negociación, el PP debería anunciar que retira el apoyo a la eliminación de la legislación memorialista y, a partir de ahí, se empezaría un diálogo.

Aún así, ha reconocido que es "difícil" que se produzca por las diferencias que tienen con el PP. En ese sentido, ha hecho referencias a las medidas de carácter fiscal, ya que en el techo de gasto "se consagran" las rebajas fiscales a las personas "con mejor situación económica".

"Esto es bajar los impuestos a los ricos, por lo que es difícil que MÉS y el PP se entendieran pero ni tan solo se da esta situación previa de hablar en confianza porque está rota", ha aseverado.