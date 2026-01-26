MÉS per Mallorca registra una proposición de ley para fomentar la paz ante la "escalada bélica global"

Los diputados de MÉS per Mallorca en el Parlament Marta Carrió y Lluís Apesteguia. - MÉS PER MALLORCA

PALMA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha registrado en el Parlament una proposición de ley de fomento de la paz y la cultura de la no violencia con la que pretende establecer un marco de actuación pública para promover la convivencia, la resolución pacífica de los conflictos, los derechos humanos y el desarme.

La iniciativa, según han informado los ecosoberanistas en un comunicado, nace en un contexto global marcado por una "escalada bélica global".

Para la diputada Marta Carrió, autora de la propuesta, se está produciendo "un aumento del belicismo, una escalada militar y un refuerzo de las políticas de rearmamento, con conflictos armados abiertos y una normalización del discurso de la guerra como herramienta de resolución de conflictos".

"Apostar por la paz es hoy un acto de responsabilidad política y democrática. Esta ley quiere ser una herramienta útil para que Baleares no sea cómplice del belicismo, sino referentes de una cultura de paz activa, crítica y comprometida", ha subrayado el portavoz de MÉS en la Cámara autonómica, Lluís Apesteguia.

La proposición de ley define la paz no solo como la ausencia de guerra, sino como la presencia efectiva de justicia social, igualdad de oportunidades, sostenibilidad ambiental y respeto a los derechos humanos.

En este sentido, plantea actuaciones concretas para todas las administraciones del archipiélago en ámbitos como la educación por la paz, la mediación y la convivencia, la sensibilización ciudadana, la cooperación internacional, el papel de los medios de comunicación y el fomento del desarmamento y la seguridad humana.

Entre las principales novedades que pone sobre la mesa destaca la creación del Consejo Balear para la Paz y la Cultura de la No Violencia, un órgano consultivo y de participación social, o la elaboración periódica de un Plan Director Balear para la Paz y la Convivencia que fije objetivos, recursos y líneas de actuación.

La propuesta legislativa, que el propio Apesteguia ya anunció durante el último Debate de Política General, se enmarca en la semana del Día Escolar de la No Violencia y la Paz, que se celebrará el próximo viernes.

Además del registro de la iniciativa, durante esta semana los ecosoberanistas llevarán a cabo o participarán acciones simbólicas para reforzar el mensaje de paz y compromiso ciudadano, como el encedido de 'talaies' o el coloquio sobre el futuro polvorín militar de Son Sant Joan.