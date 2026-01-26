MÉS per Marratxí acusa a PP y Vox de "precipitar la degradación" de la antigua fábrica de Pepsi - MÉS PER MARRATXÍ

PALMA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Marratxí ha acusado a PP y Vox de "precipitar la degradación" de la antigua fábrica de Pepsi, "imposibilitando el uso social y cultural" de la misma.

La formación ecosoberanista se ha pronunciado así, este lunes, en una nota de prensa, en la que ha denunciado la "falta de mantenimiento" y la "degradación evidente" de la antigua fábrica de Pepsi situada en el Camí de Sant Llatzet.

MÉS per Marratxí ha recordado que este es un espacio que fue cedido al Ayuntamiento con el fin de destinarlo a usos sociales y culturales en beneficio público. Sin embargo, ha lamentado, las imágenes recogidas estos días muestran "señales claras de abandono", con elementos constructivos deteriorados, revestimientos y pintura destrozados, cristales rotos, suciedad acumulada y zonas que requieren actuaciones urgentes de conservación y seguridad.

La portavoz de MÉS per Marratxí, Aina Amengual, ha incidido en que "este edificio no es un espacio cualquiera", sino que "es un compromiso con el municipio y la ciudadanía". "El Ayuntamiento tenía y tiene la obligación de preservarlo y hacerlo útil para la gente".

Amengual ha subrayado que durante la etapa de gobiernos progresistas "se dieron pasos reales para que este proyecto fuera una realidad, empezando por la transformación de una parte de las instalaciones, en concreto las oficinas, para acoger la nueva sede de la Escuela Municipal de Música de Marratxí".

"Hay que recordar que la fábrica de la Pepsi es actualmente gratuita para todo el pueblo gracias a las gestiones que se hicieron cuando se tenía la alcaldía y también se empezó a darle vida y utilidad pública", ha rememorado la portavoz. "En cambio, desde que gobiernan PP y Vox, no han dedicado a ésta ni un euro y el resultado es el que se ve hoy: degradación y dejadez", ha denunciado.

MÉS ha advertido en este sentido que "la falta de mantenimiento no es un problema menor". "Cuando no se hace conservación ordinaria, cada mes que pasa sale más caro, y además se ponen en riesgo la seguridad, el patrimonio municipal y cualquier posibilidad de reactivar el espacio para lo que fue cedido", ha remarcado Amengual.

La portavoz ha criticado asimismo que el gobierno municipal, formado por PP y Vox, haya dejado "sin impulso" una equipación que podría ser "clave" para entidades, proyectos juveniles, cultura, música y actividad comunitaria. "No puede ser que un espacio pensado para la gente acabe convertido en una postal de abandono. Si no tienen proyecto, que lo reconozcan; pero lo que no pueden hacer es dejar que el tiempo lo eche a perder", ha considerado.

Ante esta situación, MÉS per Marratxí ha exigido al alcalde, Jaume Llompart, y al equipo de gobierno municipal una inspección técnica "inmediata" del estado del inmueble, un plan de mantenimiento "urgente" --limpieza, retirada de escombro, reposición de cristales y cierres, reparación de revestimientos, pintura, sellado de humedades y actuaciones de seguridad-- y un calendario y presupuesto para retomar el proyecto y garantizar que el espacio cumple su función social y cultural. Igualmente, ha reclamado "transparencia", que aclaren qué actuaciones se han hecho desde 2023, con qué partidas y quién es el responsable político y técnico.

"Dejar degradar este espacio es una irresponsabilidad. Marratxí necesita equipaciones vivas y cuidados, no promesas vacías ni edificios abandonados. Exigimos que PP y Vox actúen ya y asuman responsabilidades", ha concluido Amengual.