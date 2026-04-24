MÉS per Marratxí alerta que la ampliación de Son Bonet incrementará la actividad aérea cerca de una zona residencial

MÉS per Marratxí critica a Aena por la ampliación de las plataformas del aeropuerto de Son Bonet. - MÉS PER MARRATXÍ

PALMA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Marratxí ha asegurado que la ampliación de las plataformas del aeropuerto de Son Bonet, por parte de Aena, va a incrementar la actividad aeroportuaria cerca de una zona residencial.

Según han informado este viernes los ecosoberanistas en un comunicado, la empresa está impulsando proyectos de ampliación en la zona sin atender las reivindicaciones de la plataforma vecinal Pulmó Verd Son Bonet.

Entre estas se encuentran la paralización del parque fotovoltaico previsto dentro del recinto o la cesión de uso de espacios deportivos y sociales del aeropuerto como las pistas deportivas o la antigua terminal.

En el último caso, MÉS ha asegurado que estas equipaciones han tenido un uso comunitario y que suponen un recurso importante para el municipio al gestionarse con criterios de interés público.

Por estos motivos, la formación ha reclamado un cambio en la gestión del aeropuerto de Son Bonet, al exigir "más transparencia, diálogo institucional y respeto por las necesidades del municipio". Ademán ha insistido en que, en el caso de que haya futuras actuaciones por parte de la compañía, deberán cumplirse primero los compromisos con Marratxí.

La portavoz de MÉS per Marratxí, Aina Amengual, ha reprochado que "no es aceptable que Aena continúe ampliando instalaciones en Son Bonet sin escuchar a la ciudadanía" y ha asegurado que su formación frenará proyectos que generen "un rechazo general entre los vecinos del municipio".