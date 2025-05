MÉS per Marratxí celebra que las familias monoparentales tengan derecho a bonificaciones en las 'escoletes'

La portavoz de MÉS per Marratxí, Aina Amengual

PALMA 29 May. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Marratxí ha celebrado que el Ayuntamiento haya incorporado las familias monoparentales entre los colectivos con derecho a bonificaciones en las 'escoletes' municipales gracias a las alegaciones presentadas a la ordenanza fiscal.

En una nota de prensa este jueves, los ecosoberanistas han señalado que en el pleno del pasado marzo el equipo de gobierno de PP y Vox rechazó esta misma propuesta de MÉS.

Según han criticado, el regidor de Educación y Economía, Xisco Ferrá, no solo desestimó la propuesta sino que "llegó a afirmar públicamente que la portavoz de MÉS no había leído la ordenanza", una respuesta, a su parecer, que demuestra la "falta de predisposición" a considerar propuestas de la oposición.

Ante lo que para MÉS fue un "menosprecio y negativa", la formación presentó alegaciones formales que finalmente han sido estimadas parcialmente, con la inclusión de las familias monoparentales en el artículo 5 de la ordenanza fiscal.

Igualmente, han reprobado que el regidor de Economía reiteró su oposición a incluir cualquier tipo de bonificación para personas no residentes alegando que no pagan impuestos en Marratxí. Según los ecosoberanistas, esta afirmación "a parte de ser jurídicamente cuestionable y socialmente excluyente, entra en conflicto con el principio constitucional de no discriminación por razón de procedencia o residencia".

Desde MÉS han remarcado que muchas familias con vínculos laborales, escolares o familiares en el municipio contribuyen indirectamente a la economía local y no pueden ser excluidas "de forma arbitrária" de ayudas o bonificaciones.

La portavoz del grupo municipal de MÉS, Aina Amengual, ha valorado el resultado como una "victoria parcial importante pero insuficiente".

"Hemos conseguido hacer visible una realidad familiar a menudo olvidada, como es la de las familias monoparentales, pero lamentamos profundamente la actitud cerrada y discriminatoria del gobierno municipal de PP-Vox, encabezado por el alcalde, Jaume Llompart, que quiere negar ayudas a quien no reside formalmente en el municipio, a pesar de tener una vinculación real", ha subrayado.

En esta línea, Amengual ha reprochado que esta actitud es "propia de un modelo excluyente y poco sensible con las necesidades sociales actuales".

Por último, la formación ha querido reiterar su compromiso con la tarifación social y con una educación pública, inclusiva y accesible para todo el mundo, y ha remarcado que continuará trabajando para evitar que ningún niño quede excluido del sistema por motivos económicos o administrativos.