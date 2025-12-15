MÉS per Marratxí critica el "abandono" de una obra "peligrosa" en Es Pla de na Tesa, en la calle de Can Catlari - MÉS PER MARRATXÍ

PALMA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Marratxí ha criticado el "abandono" de una obra "peligrosa" en Es Pla de na Tesa, en la calle de Can Catlari.

En nota de prensa, MÉS per Marratxí ha denunciado el estado de "abandono" de una obra inacabada en el casco urbano de Es Pla de na Tesa, en calle de Can Catlari, muy cerca del campo de fútbol, que, ha advertido, "hace más de un año y medio que se encuentra parada, sin actividad y sin las medidas mínimas de seguridad exigibles".

Según la formación, la obra presenta vallas caídas, accesos abiertos y ausencia total de control perimetral, hecho que permite la entrada libre de personas al recinto. Esta situación supone, a juicio de MÉS per Marratxí, "un peligro evidente para la seguridad, especialmente para los niños y jóvenes que frecuentan la zona deportiva próxima y que, según denuncian los vecinos, acceden con facilidad, con el riesgo real de caídas desde los pisos superiores".

MÉS ha apuntado que esta situación "contraviene la normativa municipal vigente y, de manera clara, lo que establece la Ley 12/2017, de urbanismo de las Baleares (LUIB)", que fija el deber de conservación y seguridad de las obras y edificaciones, y obliga tanto a la propiedad como la administración competente a garantizar que no supongan ningún riesgo para las personas. La misma ley, ha añadido la formación, habilita al Ayuntamiento a actuar de oficio, incluida la ejecución subsidiaria, cuando existe una situación de peligro.

Por ello, la portavoz de MÉS per Marratxí, Aina Amengual, ha sido contundente: "Lo que pasa en la calle de Can Catlari es un incumplimiento claro del deber de conservación que marca la LUIB", ha incidido, subrayando que "una obra no puede permanecer más de un año y medio en este estado, dentro de un casco urbano y con acceso libre, poniendo en riesgo la seguridad de las personas".

En este sentido, Amengual ha señalado directamente al regidor de Urbanismo y alcalde de Marratxí, Jaume Llompart (PP), por la "falta de actuación municipal": "El alcalde, que también es regidor de Urbanismo, tiene herramientas legales suficientes para actuar y no lo hace", ha denunciado. "La LUIB es muy clara: ante un riesgo para la seguridad, el Ayuntamiento no puede mirar hacia otro lado."

De este modo, desde MÉS per Marratxí han exigido actuaciones "inmediatas", como por ejemplo, el cierre perimetral "seguro y efectivo" de la obra, el bloqueo de todos los accesos para evitar la entrada, y la aplicación de medidas disciplinarias y coercitivas a la propiedad, tal como prevé la LUIB y la normativa municipal vigente.

"No estamos hablando de un problema administrativo, sino de seguridad pública. Cada día que pasa sin actuar es un riesgo asumido por el gobierno municipal del PP", ha concluido Amengual.

MÉS per Marratxí ha anunciado que trasladará esta situación al pleno municipal y estudiará otras acciones institucionales si el Ayuntamiento no actúa de manera "inmediata" para garantizar la seguridad en calle de Can Catlari, en Es Pla de na Tesa.