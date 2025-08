MÉS per Marratxí critica la "falta de voluntad política" del alcalde Llompart para garantizar suministro de agua digno

PALMA 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Marratxí ha criticado la "falta de voluntad política" del alcalde, Jaume Llompart, del PP, para garantizar un suministro de agua digno, después de que el grupo ecosoberanista en el municipio presentará en el pleno del lunes 29 de julio una moción para exigir transparencia y garantías a las empresas concesionarias del servicio de agua en el municipio, la cual fue rechazada por los partidos que forman parte del equipo de gobierno municipal, PP y Vox.

En nota de prensa, MÉS per Marratxí ha informado que, en el pleno municipal del lunes 29 de julio, presentó una moción para exigir transparencia y garantías a las empresas concesionarias del servicio de agua en el municipio, ante los, según denuncia, constantes cortes de suministro que sufren varios núcleos del municipio.

Según el grupo municipal ecosoberanista, esta iniciativa buscaba proteger un derecho esencial como es el acceso al agua potable, pero fue rechazada por PP y Vox, dejando a su juicio en evidencia una "falta de compromiso" con los intereses de los vecinos.

La portavoz de MÉS per Marratxí, Aina Amengual, denunció que el equipo de gobierno municipal "se pone de perfil y da la espalda a una necesidad básica de la ciudadanía como es poder ducharse o regar una tarde de verano", afirmación que, se ha quejado el grupo ecosoberanista, provocó una reacción airada del alcalde, quien recriminó a la portavoz con un tono "autoritario", según MÉS per Marratxí: "¡No le toleraré que diga que nos ponemos de perfil!".

Una frase que, según MÉS per Marratxí, demuestra la "poca capacidad del alcalde para encajar las reivindicaciones de la oposición", y que éste se encuentra "más preocupado por defender su relato que por garantizar un servicio público de calidad".

"Lo que no se puede tolerar es que los vecinos se queden sin una gota de agua en horas punta, sin ninguna explicación, y que este Ayuntamiento no mueva un dedo", ha afirmado Amengual.

La misma actitud de "descalificación" y "censura" se volvió a repetir, según MÉS per Marratxí, cuando la portavoz del grupo municipal ecosoberanista puso sobre la mesa la polémica de los folletos de reciclaje del vidrio de los que existen dos versiones: una en catalán con indicación de poner el vidrio dentro de una bolsa, y otra en castellano donde no se hace esta indicación.

Ante este "error", en palabras de MÉS per Marratxí, el alcalde repitió exactamente la misma recriminación: "No le toleraré..."

"Este comportamiento", para MÉS per Marratxí, "evidencia la voluntad del alcalde Llompart de silenciar cualquier voz que cuestione la gestión de su gobierno y su alineación política con la extrema derecha de Vox, con quien comparte no solo el voto contra mociones sociales y ambientales, sino también el discurso de hostilidad contra la comunidad educativa, la lengua catalana y la convivencia social".

"Nos encontramos con un gobierno municipal que, lejos de defender los derechos de la gente de Marratxí, se dedica a blanquear los discursos del odio, la persecución del catalán y la criminalización de la escuela pública. Y cuando denunciamos estas realidades, simplemente nos dicen que no nos lo tolerarán. Lo que no podemos tolerar nosotros es la inacción y la connivencia con estas derivas autoritarias", ha remarcado Amengual.

Desde MÉS per Marratxí se ha insistido que "la defensa de los servicios básicos como el agua, de la convivencia y de la pluralidad política y lingüística no puede ser moneda de cambio por pactos de poder con la extrema derecha", y se ha reiterado que "no se pararán ante la censura o los intentos de silenciar la oposición".