MÉS per Marratxí critica la "improvisación" del Ayuntamiento con la gestión de las 'escoletes' municipales

PALMA 7 May. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Marratxí ha señalado la "improvisación, incoherencia y falta absoluta de sensibilidad" del Consistorio en la gestión de las 'escoletes' municipales 0-3 después del "conflicto generado con el acceso al escuela de verano".

La formación ecosobiranista ha reprochado al Ayuntamiento de Marratxí que "haya cambiado los criterios durante las últimas semanas".

En una nota de prensa, MÉS ha apuntado que, en un primer momento, se habló de "priorización en caso de exceso de demanda" pero, posteriormente, varias familias recibieron correos donde se les comunicaba que "solo podrían acceder al servicio aquellos niños con ambos progenitores trabajando". Finalmente, el Consistorio ha vuelto a justificar la situación al apelar a "criterios de conciliación, falta de plazas y descanso del personal".

Para la portavoz de MÉS per Marratxí, Aina Amengual, PP y Vox han convertido un problema de "falta de planificación municipal" en un "conflicto innecesario entre familias y servicio educativo".

La formación ha considerado "especialmente grave" que esta situación se produzca mientras las 'escoletes' municipales 0-3 "funcionan fuera de contrato y sin que el equipo de gobierno haya culminado todavía la nueva licitación del servicio".

"Durante todo el mandato el alcalde de Marratxí, Jaume Llompart, han querido dar lecciones sobre regularización de contratos y orden administrativo. La realidad es que hoy las 'escoletes' municipales continúan fuera de contrato y son las familias quienes están pagando las consecuencias de su incapacidad de gestión", ha afirmado Amengual.

MÉS ha subrayado que las mismas familias afectadas han hecho público que ya en el mes de marzo el Ayuntamiento "disponía de información" sobre la demanda prevista para la 'escoleta' de verano y, aun así, "no se adoptaron las medidas necesarias para garantizar el servicio".

La formación ha defendido que todos los niños que han sido escolarizados durante el curso en las 'escoletes' municipales y que han solicitado plaza "tendrían que poder acceder a la 'escoleta' de verano". "Es un servicio educativo público de continuidad para niños de 0 a 3 años, no de una actividad puntual o complementaria", ha señalado.

Igualmente, han expresado su apoyo al personal educativo y recuerda que las educadoras "no son responsables de esta situación", puesto que el derecho al descanso del personal es "irrenunciable" y "se tiene que garantizar siempre".

MÁS por Marratxí recuerda que las 'escoletes' municipales forman parte de la red educativa pública de primer ciclo de Educación Infantil y que la normativa impulsada por el Govern apuesta por la universalización y el acceso equitativo a los servicios educativos 0-3.