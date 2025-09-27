MÉS per Marratxí critica "nueva ofensiva de AENA contra Son Bonet" y exige respuesta institucional y ciudadana "firme"

PALMA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

MÉS pe Marratxí ha critica la "nueva ofensiva de AENA contra Son Bonet" y ha exigido una respuesta institucional y ciudadana "firme".

En una nota de prensa, MÉS per Marratxí ha informado que ha registrado esta semana una petición formal dirigida al alcalde de Marratxí, Jaume Llompart (PP), para que se convoque una reunión conjunta urgente entre el equipo de gobierno municipal, los grupos de la oposición, la nueva directora del aeródromo de Son Bonet y representantes de la Plataforma Son Bonet Pulmó Verd.

La formación ha explicado que el objetivo de este encuentro es evaluar el grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos en torno a la preservación del Pulmó Verd y trazar una estrategia común ante la nueva situación creada a raíz del anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre el plan de inversiones aeroportuarias 2026-2031. En este marco, AENA ha retomado el proyecto del parque fotovoltaico en Son Bonet, pese al rechazo masivo y reiterado de todas las instituciones de Baleares, el Senado y la ciudadanía.

Según la portavoz de MÉS per Marratxí, Aina Amengual, "es inaceptable que AENA, una empresa pública con participación privada, vuelva a la carga con un proyecto rechazado de manera tan clara y transversal". "Hablamos de una ofensiva destructiva contra uno de los últimos grandes espacios verdes de Marratxí y del área metropolitana", ha lamentado la ecosoberanista, quien ha defendido que "Son Bonet es un pulmón imprescindible para la salud, el bienestar y la lucha contra el cambio climático".

MÉS per Marratxí ha recordado asimismo que el 'Compromís per Son Bonet', suscrito por partidos y entidades, establece "líneas rojas" claras: la negociación de un convenio estable con AENA para el uso público indefinido de la totalidad de la parcela, el rechazo frontal a cualquier proyecto que suponga pérdida de espacio verde o público, el diseño de un Bosque Urbano Mediterráneo como proyecto de futuro y referente ambiental y la articulación de la participación ciudadana e institucional para garantizar la viabilidad.

"Lo que está haciendo AENA es 'greenwashing': disfrazar de energía verde un proyecto que esconde intereses especulativos y que no tiene nada que ver con el autoconsumo local. Mientras tanto, mantienen y amplían el gran foco de contaminación real: el aeropuerto de Son Sant Joan", ha opinado la portavoz de MÉS per Marratxí. "No podemos aceptar este despropósito", ha remarcado Amengual.

En paralelo a la acción institucional, MÉS hace un llamamiento a la movilización ciudadana y se suma a la convocatoria de la Plataforma Son Bonet Pulmó Verd, que ha organizado una concentración para defender Son Bonet este domingo, a las 12.00 horas.

"La lucha continúa. Solo con unidad y movilización pararemos la destrucción de nuestro Pulmó Verd. Defendemos Marratxí y defendemos el futuro verde que queremos dejar a las nuevas generaciones", ha señalado la portavoz ecosoberanista.