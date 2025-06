MÉS per Marratxí critica el "retraso inaceptable" en la resolución de las subvenciones a las entidades de 2024

PALMA 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Marratxí ha criticado el "retraso inaceptable" en la resolución de las subvenciones municipales destinadas a las entidades del municipio correspondientes al año 2024.

En una nota de prensa, MÉS per Marratxí ha denunciado la "grave irresponsabilidad" del equipo de gobierno municipal, formado por el PP y Vox, y ha señalado al alcalde, el 'popular' Jaume Llompart, como "primer responsable" del "retraso injustificable" en la resolución de las subvenciones municipales destinadas a las entidades del municipio correspondientes a 2024.

Según el partido ecosoberanista, las bases se publicaron en noviembre del año pasado, y a día de hoy, "con más de siete meses de retraso", ni siquiera se ha hecho pública la resolución provisional.

En opinión de MÉS per Marratxí, esta "dejadez" del equipo de gobierno municipal afecta de manera directa y "muy grave" al tejido asociativo de Marratxí, formado por entidades culturales, sociales, deportivas y vecinales "que trabajan cada día por el bienestar de la ciudadanía". "Las entidades tienen que continuar con su actividad con una absoluta incertidumbre económica y sin ningún apoyo real del consistorio, que les exige responsabilidad y compromiso mientras las abandona", ha lamentado el partido ecosoberanista.

"Este retraso es inadmisible y pone contra las cuerdas a muchas entidades que hacen un trabajo esencial para el municipio", ha declarado la portavoz de MÉS per Marratxí, Aina Amengual. "Las subvenciones no son ningún regalo, son un compromiso institucional con quien mantiene viva la cohesión social y cultural de nuestro pueblo. El PP y Vox no solo ignoran esta realidad, sino que con su inacción la dinamitan", ha continuado quejándose Amengual.

Para MÉS per Marratxí, esta situación es "injustificable" y demuestra "la falta total de interés del equipo de gobierno del PP y Vox por la participación ciudadana, la cultura y el tejido asociativo". De este modo, el partido ecosoberanista ha considerado que "este retraso no es fruto de la casualidad, sino de un modelo de gobierno que desprecia el trabajo comunitario y desatiende las necesidades reales de las personas y colectivos del municipio".

"El alcalde Jaume Llompart es el máximo responsable de este despropósito", ha añadido Amengual. "Si no es capaz de garantizar una cosa tan básica como la gestión de las ayudas a las entidades, qué podemos esperar en cuestiones más complejas", se ha preguntado la portavoz ecosoberanista. "Marratxí no se puede permitir un gobierno que da la espalda a quien construye pueblo día a día", ha subrayado.

Por este motivo, desde MÉS per Marratxí han exigido la publicación "inmediata" de la resolución provisional y definitiva de las subvenciones 2024, así como "un cambio radical" en la gestión de estas ayudas "para", de esta manera, "garantizar que en el futuro no se vuelva a repetir una situación tan grave e injusta".

"Las entidades Marratxí no pueden esperar más", han avisado desde el partido ecosoberanista. "Y la ciudadanía merece un Ayuntamiento que esté a la altura", han apuntado.