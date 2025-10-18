MÉS per Marratxí critica a Vox por calificar el departamento de Igualdad de "chiringuito de promoción feminista"

PALMA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Marratxí ha criticado que Vox haya calificado el departamento municipal de Igualdad de "chiringuito de promoción feminista con ideología de izquierda radical" y haya celebrado que se haya reducido su presupuesto en un 80 por ciento.

Los ecosoberanistas, a través de un comunicado, han reaccionado de esta manera a un mensaje publicado por los de Santiago Abascal en redes sociales.

La "drástica reducción" del presupuesto destinado al área de Igualdad, han sostenido, "supone un retroceso en inadmisible en las políticas pública de apoyo a las mujeres y a la lucha contra las violencias machistas".

Desde MÉS per Marratxí, además, han considerado que las declaraciones de Vox son "profundamente irresponsables y ofensivas para todas las mujeres en general y muy especialmente para aquellas que sufren situaciones de vulnerabilidad o violencia".

"Esta reducción del presupuesto de Igualdad no es solo una cuestión económica, es una cuestión de valores. Cuando un ayuntamiento reduce a prácticamente cero los recursos para promover la igualdad y prevenir la violencia machista está lanzando un mensaje muy peligroso a la ciudadanía, que la igualdad no es una prioridad", ha dicho la portavoz del grupo municipal ecosoberanista, Aina Amengual.

MÉS también ha considerado que el alcalde de Marratxí, el 'popular' Jaume Llompart, "no puede lavarse las manos ni esconderse detrás de su pacto con Vox" dado que es "el máximo responsable de este gobierno y de sus decisiones".

"El alcalde dice que no comparte las ideas de Vox, pero los hechos demuestran lo contrario. Si realmente no compartiera su visión no habría consentido dejar sin recursos el área de Igualdad. Los hechos hablan más fuerte que las palabras", ha insistido Amengual.

Además, los ecosoberanistas han lamentado la "práctica desaparición" de las actividades municipales relacionadas con el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el 25N, y el Día Internacional de las mujeres, el 8M.

"Se han reducido a cuentacuentos en las bibliotecas, sin ninguna campaña de sensibilización ni participación comunitaria. Muchas veces son las entidades ciudadanas las que acaban sosteniendo las programaciones", ha señalado la portavoz.

La formación también ha lamentado que hayan "desaparecido" las actividades relacionadas con el Día del Orgullo LGTBI, el 28J, y que la primera acción del nuevo gobierno fuera repintar los bancos de Es Campet que lucían los colores del colectivo.

En contraposición, los ecosoberanistas han celebrado que los centros educativos del municipio sigan trabajando "con firmeza" para defender la igualdad entre hombres y mujeres.

"Afortunadamente, el compromiso educativo y social se mantiene vivo en Marratxí pese al abandono institucional", ha subrayado Amengual.

Todo ello, ha considerado, "no es fruto del azar sino una consecuencia directa del pacto entre el PP y Vox". "Es un pacto que tiene consecuencias reales sobre la ciudadanía, especialmente sobre las mujeres y los colectivos más vulnerables", ha añadido.

Ante esta situación, MÉS per Marratxí ha reclamado la recuperación inmediata del presupuesto del área de Igualdad, que el alcalde asuma su responsabilidad política y que se garantice la continuidad de las políticas públicas de igualdad, prevención de la violencia machista y defensa de los derechos LGTBI.