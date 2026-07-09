MÉS per Marratxí denuncia que trabajadores municipales soportan hasta 31 grados en las oficinas de Urbanismo

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PALMA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Marratxí ha denunciado públicamente que trabajadores del área de Urbanismo del Ayuntamiento soportan temperaturas de hasta 31 grados en sus oficinas por la falta de un sistema de climatización y ha reclamado al equipo de gobierno que adopte medidas para garantizar unas condiciones laborales adecuadas.

Según ha informado la formación ecosoberanista en un comunicado, durante una visita a las dependencias municipales comprobaron que la temperatura alcanzaba los 31 grados, una situación que han calificado de "incompatible con unas condiciones de trabajo adecuadas".

Los ecosoberanistas han asegurado que las oficinas no tienen aire acondicionado y que los ventiladores de techo existentes son insuficientes para cubrir todos los puestos de trabajo. Asimismo, han señalado que únicamente había una ventana abierta, lo que obligaba a mantener las puertas abiertas para favorecer la circulación del aire.

En este contexto, MÉS per Marratxí ha instado al alcalde del municipio, Jaume Llompart, a solicitar una inspección del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y a hacer públicos sus resultados, además de adoptar las medidas necesarias para garantizar unas condiciones de trabajo seguras, incluida la instalación de un sistema de climatización adecuado, si fuera necesario.

Mientras se ejecutan estas actuaciones, la formación también ha reclamado la aplicación de medidas extraordinarias para reducir la exposición al calor del personal.

La portavoz de MÉS per Marratxí, Aina Amengual, ha recordado que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales obliga a todas las administraciones públicas a proteger la seguridad y la salud de sus trabajadores mediante la evaluación de los riesgos y la adopción de las medidas preventivas necesarias.

En este sentido, Amengual ha defendido que "la salud laboral no es un lujo ni una cuestión secundaria", sino "un derecho reconocido", y ha asegurado que "no se puede normalizar" que los trabajadores del área de Urbanismo desempeñen su labor en estas condiciones.