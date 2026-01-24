MÉS per Marratxí exige responsabilidades a PP y Vox ante una supuesta contratación "a dedo" en Marratxí XXI

PALMA 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Marratxí ha exigido explicaciones "inmediatas" y responsabilidades al alcalde del municipio, Jaume Llompart (PP), y al primer teniente de alcaldía, Pedro Bestard (Vox), tras las informaciones publicadas sobre una auditoría a la empresa pública Marratxí XXI SAU, que cuestiona el proceso de contratación de un supervisor encargado de servicios.

En nota de prensa, MÉS se ha hecho eco de estas informaciones, según las que la auditoría señala una "falta de documentación esencial", ya que "no consta ningún documento que justifique la necesidad del puesto, ni la entrevista realizada, ni ningún informe que motive la selección"; pone el foco en unos requisitos de formación y experiencia "poco coherentes" con la actividad de una empresa de servicios y gestión de residuos, y en que se habrían descartado aspirantes con perfiles "más vinculados al sector"; e indica la existencia de una mejora salarial incorporada al contrato.

Frente a todo ello, la portavoz de MÉS per Marratxí, Aina Amengual, ha sido contundente: "Cuando una auditoría describe un proceso sin expediente completo y sin justificación documental de la elección, no se habla de un descuido, sino de una manera de gobernar opaca y clientelista, con dinero público, que vulnera el principio de mérito, capacidad y transparencia".

Amengual ha añadido que "aquí no hay ninguna caza de brujas: el problema es el procedimiento. Si hay candidatos con más formación y experiencia para residuos y servicios, pero se acaba contratando sin un expediente limpio y trazable, la sospecha es evidente: requisitos hechos a medida y contratación a dedo".

MÉS ha subrayado al respecto que la persona contratada es militante de Vox y formó parte de las listas electorales del partido en Marratxí a las municipales de 2023, como número seis.

"Cuando quien acaba beneficiado es alguien del partido que gobierna y, además, una auditoría describe un proceso sin justificación documental, el mensaje que se envía a la ciudadanía es demoledor: que en Marratxí XXI entra antes el carné que no el mérito", ha denunciado Amengual.

La formación ecosoberanista ha considerado igualmente preocupante la gobernanza de Marratxí XXI y ha alertado de que el mismo regidor vinculado a la gestión política de la empresa pública acumule también la secretaría del Consejo de Administración.

"Aunque en una sociedad mercantil la secretaría del consejo no sea, per se, una plaza reservada a funcionariado, no es un cargo menor: la secretaría es una función de garantías --actas, certificaciones, custodia y regularidad formal de los acuerdos-- y, por higiene democrática, transparencia y prevención de conflictos de interés, esta función no tendría que estar en manos del mismo cargo político responsable", ha remarcado Amengual.

MÉS ha recordado asimismo que una empresa pública tiene que estar sometida a estándares reforzados de transparencia y buen gobierno, y que la concentración de roles debilita el control interno y favorece que los acuerdos y los procesos queden sin el escrutinio necesario.

Además, el partido ecosoberanista ha desmentido las declaraciones del regidor, que ha afirmado que en Marratxí XXI "no se hacían auditorías". "Esto no es cierto: como mínimo hasta la pasada legislatura se hacían controles y auditorías. Si ahora el regidor dice lo contrario, o bien falta a la verdad o bien admite implícitamente que bajo su responsabilidad se han dejado de hacer, y esto sería un error gravísimo", ha advertido Amengual.

Por este motivo, la portavoz de MÉS per Marratxí ha reclamado que el Ayuntamiento y la empresa pública hagan pública la relación de auditorías e informes de control de los últimos años y aclaren si se han interrumpido, por qué motivo y con qué autorización.

Ante esto, MÉS ha reclamado al gobierno municipal la publicación y explicación detallada de las conclusiones de la auditoría y el acceso al expediente completo de la contratación --bases, criterios, baremación, actas, entrevistas e informes--, la comparecencia del alcalde y del primer teniente de alcaldía en el pleno para dar explicaciones, y la revisión del proceso y, si procede, una nueva convocatoria con requisitos "coherentes" y criterios "objetivos".

También, ha exigido un cambio de modelo de gobernanza en Marratxí XXI con separación "real" de funciones y garantías, de forma que la secretaría del Consejo de Administración recaiga en un perfil técnico y profesionalizado y no en el mismo responsable político, así como un paquete de medidas para que la empresa pública de Marratxí "no vuelva a funcionar con opacidad, sin trazabilidad ni control efectivo".

"PP y Vox han convertido una empresa pública en un espacio donde el control se diluye y el clientelismo se normaliza. Marratxí merece transparencia, profesionalidad y respeto por el mérito. Y esto pasa por parar las contrataciones a dedo y por profesionalizar la gobernanza de Marratxí XXI", ha concluido Amengual.