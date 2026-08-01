MÉS per Marratxí lamenta que AESA traslade a Aena "la mayor parte de las responsabilidades" sobre Son Bonet

Archivo - Los regidores de MÉS per Marratxí Josep Tomàs Ramis y Aina Amengual. - MÉS PER MARRATXÍ - Archivo

PALMA 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Marratxí ha lamentado que la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) haya derivado a Aena la mayoría de peticiones que realizó el Ayuntamiento a través de una moción para reducir el ruido y mejorar la seguridad en el aeródromo de Son Bonet.

En un comunicado, la formación ha explicado que el pleno municipal aprobó por unanimidad una iniciativa con medidas en este sentido, que fue trasladada a todas las administraciones competentes.

En su respuesta, AESA subraya que muchas de las peticiones del Ayuntamiento son competencia de Aena, entre ellas la instalación de sonómetros permanentes, la realización de un estudio acústico o el establecimiento de canales estables de información con el municipio.

Igualmente, la Agencia asegura que solicitará al gestor aeroportuario que evalúe y proponga las medidas correctoras si se evidencia que en algunas zonas se superan los objetivos de calidad acústica.

Para MÉS per Marratxí, esta respuesta confirma que las decisiones que afectan directamente a la calidad de vida de los vecinos "continúan concentradas en manos de Aena, sin que exista un liderazgo claro por parte del Estado en la protección de los municipios afectados".

La portavoz del grupo en el Ayuntamiento, Aina Amengual, ha valorado positivamente que AESA haya respondido formalmente a la moción, aunque ha hecho una lectura "preocupante" al entender que cuando piden medidas para proteger a los vecinos "la respuesta es que casi todo depende de Aena".

Por otro lado, la Agencia señala que cualquier posible incumplimiento de la normativa aeronáutica deberá ser denunciada por los ciudadanos o administraciones.

Sobre esta cuestión, Amengual ha criticado que "no es suficiente trasladar la responsabilidad a los ciudadanos para que documenten posibles infracciones". A su entender, las administraciones tienen que ejercer una vigilancia activa.

También ha puesto el foco en que AESA indica que cualquier ampliación o modificación significativa de Son Bonet deberá someterse a los procedimientos de evaluación ambiental previstos por la legislación vigente, con la participación de las administraciones afectadas.

Según la portavoz, este es un aspecto "especialmente relevante", ya que refuerza la necesidad de que el Ayuntamiento participe activamente en cualquier decisión que pueda afectar al futuro de Son Bonet.

"Necesitamos trabajo político, seguimiento institucional, transparencia en las reuniones y exigencia ante Aena. No permitiremos que este acuerdo unánime queje dentro de un cajón", ha concluido.