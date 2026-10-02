MÉS per Marratxí reclama una solución definitiva a los ascensores averiados que dificultan la accesibilidad

Archivo - Aina Amengual, portavoz de MÉS per Marratxí - MÉS PER MALLORCA - Archivo

PALMA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Marratxí ha denunciado públicamente los problemas de accesibilidad que sufren las personas con movilidad reducida en diferentes puntos de municipio a causa de ascensores que no funcionan o que acumulan averías reiteradas.

En un comunicado, los ecosoberanistas han reclamado al equipo de gobierno municipal que garantice el mantenimiento de las infraestructuras existentes y que actúe con rapidez cuando se produzcan averías.

Como ejemplo, han señalado que un usuario con movilidad reducida asegura que en 24 ocasiones se ha encontrado averiados los ascensores del paso inferior de Sa Farinera, en Es Pont d'Inca, a pesar de haber presentado reclamaciones.

"Para quien puede subir escaleras, encontrar un ascensor averiado puede ser una molestia. Para una persona con movilidad reducida significa no poder continuar con su itinerario", ha criticado la portavoz de MÉS per Marratxí, Aina Amengual.

Sobre esta infraestructura, ha sostenido que los problemas ocurrieron durante la legislatura anterior, pero ha reprochado al alcalde actual, Jaume Llompart, que "no haya buscado soluciones en tres años".

Igualmente, según MÉS, el ascensor de Ca Ses Monges del Pla de na Tesa continúa sin funcionar, lo que provoca que personas con movilidad reducida no puedan participar en actividades que se desarrollan en el edificio.

A estos casos se suma el problema en la Unidad Básica de Salud de Pòrtol, donde una avería en el ascensor supuso que personas que no podían subir las escaleras fueran atendidas en el rellano.

"Que una persona tenga que ser atendida en el rellano porque no puede llegar a la consulta, que otra no pueda participar en una actividad de Mares del Pla o que un vecino quede parado en Es Pont d'Inca sin poder continuar su itinerario son situaciones que no deberíamos normalizar", ha dicho Amengual.

La formación ha reclamado que el mantenimiento y la accesibilidad tengan más peso en la gestión cotidiana del Ayuntamiento y que, en el caso de Sa Farinera, se trabaje conjuntamente con Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) para encontrar una solución.