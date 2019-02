MÉS per Menorca apoya la posición del Consejo Escolar de Baleares "contra" la recentralización en materia educativa

Publicado 20/02/2019 14:42:54 CET

PALMA DE MALLORCA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de MÉS per Menorca en el Parlament, Nel Martí, ha mostrado este miércoles su "apoyo" al Consejo Escolar de Baleares (CEIB) y ha asegurado que su formación "defiende el autogobierno" y que "la educación es el pilar de un país".

Así se ha expresado en rueda de prensa tras la junta de portavoces del Parlament preguntado por el rechazo que este miércoles ha mostrado el CEIB ante la posibilidad de que el Estado recupere competencias educativas que actualmente tienen las autonomías.

Además, Martí ha avanzado que su formación presentará 18 enmiendas al proyecto de Ley de modificación de la Ley de Consejos Escolares para convertir el CEIB en un "parlamento educativo".

Así, ha explicado que las enmiendas de MÉS per Menorca amplían la representatividad de padres y madres y alumnos en el organismo además de incluir la representación de entidades --como el Colegio de Docentes o entidades vinculadas a la formación no reglada-- que "hasta ahora" no estaban contempladas.

Por otro lado, ha detallado que propondrán que la elección del presidente del CEIB se produzca por mayoría simple así como que la presidencia del Consejo tenga la figura de alto cargo.