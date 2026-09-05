Més per Menorca comienza a elaborar el programa electoral para 2027 centrado en la vivienda y el decrecimiento turístico

Més per Menorca comienza a elaborar el programa electoral para 2027 - MÉS PER MENORCA

PALMA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Més per Menorca ha constituido el equipo de programa electoral y ha comenzado a trabajar en las propuestas con las que el partido se presentará a las elecciones insulares y autonómicas de 2027.

El proceso, según ha señalado la formación en una nota de prensa, servirá para definir las prioridades y las políticas que el menorquinismo progresista planteará para los próximos años con la voluntad de "construir una Menorca más habitable, sostenible y justa".

Para el partido, el aumento del precio de la vivienda, la presión turística, la saturación de las carreteras y del aeropuerto, la dificultad para acceder a servicios públicos o la sobreexplotación de los recursos naturales "son diferentes manifestaciones de un mismo problema: un modelo de crecimiento que ha llegado a su límite".

En este sentido, Més per Menorca situará como principales ejes de su programa electoral el acceso a la vivienda, el decrecimiento turístico y el refuerzo de los servicios públicos.

A su entender, es "imprescindible" avanzar hacia un modelo que ponga las necesidades de las personas que viven en Menorca en el centro de las decisiones políticas y que permita recuperar capacidad de carga en aquellos ámbitos en los que la isla está "claramente tensionada".

En materia de vivienda, el programa aportará soluciones para facilitar el acceso a una vivienda digna, especialmente para los jóvenes y familias, y garantizar que la vivienda "deje de ser un bien sometido principalmente a las dinámicas del mercado turístico y especulativo".

Igualmente, defienden medidas para reducir la presión turística y adaptar la actividad económica a la "capacidad real" de la isla. También centrarán el programa en el refuerzo de los servicios públicos, especialmente de la sanidad, la educación, los cuidados, el transporte público y los servicios sociales.

La elaboración del programa cuenta con la participación de miembros de la Comisión Ejecutiva, militantes, cargos públicos y profesionales de los diferentes ámbitos.

El objetivo, ha subrayado Més per Menorca, es que el documento final sea fruto de un proceso de debate y participación y que incorpore propuestas concretas y aplicables tanto desde las instituciones insulares como desde el Govern.