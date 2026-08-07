Més per Menorca exige la dimisión del conseller Juan Manuel Lafuente

MENORCA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Més per Menorca ha exigido este viernes la destitución inmediata del conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, después de que haya trascendido que presuntamente presionó a la directora general de Costas, la recientemente cesada Maria Joaquina Ferrer, para que firmara una resolución con la que discrepaba tanto desde el punto de vista técnico como jurídico.

"Estos hechos suponen uno de los episodios más graves de la legislatura y ponen en cuestión la credibilidad de todas las decisiones adoptadas por la Conselleria en materia de litoral, incluida la actual Ley del Litoral, que se encuentra en tramitación parlamentaria", han subrayado los menorquinistas.

El portavoz de Més per Menorca, Josep Castells, ha considerado que "si un conseller fuerza a los técnicos para que firmen lo que él quiere, deja de gobernar bajo los principios de legalidad e imparcialidad y pasa a utilizar la Administración pública al servicio de sus intereses políticos".

"Es intolerable que un miembro del Govern pretenda sustituir el criterio técnico por el criterio político cuando se trata de proteger nuestro litoral, especialmente ahora, ante la grave masificación que sufrimos. El trabajo de los técnicos es garantizar que las decisiones se ajusten a la ley, no convertirse en simples notarios de las órdenes del conseller", ha afirmado.

Més per Menorca ha subrayado que estas revelaciones son especialmente preocupantes porque llegan después de numerosas polémicas relacionadas con actuaciones en el litoral de Menorca y refuerzan las dudas sobre la forma en que el Govern está gestionando expedientes de trascendencia ambiental.

"La presidenta no puede mirar hacia otro lado. Si se confirma un solo caso de presiones a los técnicos para que avalen resoluciones que consideran incorrectas, el conseller no puede continuar ni un minuto más en el cargo. Mantenerlo sería asumir estas prácticas como propias de su Govern", ha declarado Castells.

El portavoz menorquinista ha señalado que este episodio "no es un hecho aislado, sino la culminación de una forma de gobernar que ya ha provocado demasiadas polémicas en esta Conselleria".

En este sentido, ha recordado "el caos en la tramitación de las autorizaciones de balizamiento en municipios como Es Mercadal y Es Migjorn Gran, la controvertida concesión de los amarres de Cala en Bosch, la pasividad ante la extracción ilegal de agua del pozo de Llucalari y el incumplimiento del compromiso de habilitar dispensadores de agua para camiones en la desaladora de Ciutadella, una actuación anunciada el verano pasado que sigue sin ejecutarse".

Castells ha denunciado que "cada vez que el conseller Lafuente ha tenido que gestionar un asunto relevante para Menorca, ha habido retrasos, decisiones polémicas o una absoluta falta de transparencia. Las revelaciones conocidas hoy explican muchas cosas y evidencian que el problema no es puntual, sino una forma de entender la acción de gobierno".

"Los menorquines tienen derecho a saber si las decisiones que afectan a su litoral se han tomado de acuerdo con los informes de los profesionales o en función de los intereses políticos del PP. Lo que está en juego es la credibilidad de las instituciones y la protección de uno de los principales patrimonios de nuestro país. Menorca no se merece un conseller instalado permanentemente en la polémica. Necesita un conseller que respete a los técnicos, proteja el litoral y resuelva los problemas, no que genere otros nuevos. Por dignidad institucional, Lafuente debe dimitir o Prohens debe cesarlo", ha concluido Josep Castells.