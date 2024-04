Més per Menorca interpelará al Govern en materia de transparencia y buen gobierno

El portavoz de Més per Menorca en el Parlament, Josep Castells, en rueda de prensa

La formación se opondrá "con todas sus fuerzas" a la derogación de la Ley de memoria democrática



PALMA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Més per Menorca interpelará al Govern en el próximo pleno del Parlament en materia de transparencia y buen gobierno. En concreto, a la consellera de Presidencia y Administraciones Públicas, Antònia Maria Estarellas.

Así lo ha explicado el portavoz de la formación, Josep Castells, este miércoles en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, en la que ha hecho hincapié en su "preocupación" por la gestión del Ejecutivo balear en materia de transparencia.

En esta línea, ha mostrado la "preocupación" de Més per Menorca en relación con el destino de los archivos y expedientes de la extinta Oficina Anticorrupción, puesto que van a una oficina que no tiene personal.

"De cinco puestos de trabajo solo dos están ocupados y no hay inspector general", ha asegurado Castells, añadiendo que, en consecuencia, la Oficina "no tiene el perfil adecuado para tratar con esta información altamente sensible".

Igualmente, ha criticado que la Unidad Aceleradora de Proyectos "tiene cero trabajadores". "El Govern quiere hacer una ley de agilización administrativa y no es capaz ni de dotar de personal esta unidad", ha subrayado.

Sobre esta futura ley, Més per Menorca preguntará también en el próximo pleno si "solo será para poder construir más, acelerar licencias y saltarse controles medioambientales o si también agilizará la administración para atender correctamente a las personas".

En relación con la Proposición No de Ley (PNL) registrada por Vox este miércoles que contempla la derogación de la Ley de memoria y reconocimiento democráticos, Castells ha defendido que esta normativa "va más allá de una política balear y es una política de derechos humanos".

Según el portavoz, está ley "no va en contra de nadie" y "aquellos que se sienten amenazados deberían hacer un psicoanálisis". "Creemos que los que la quieren derogar quedan retratados y de alguna manera se hacen cómplices de estos asesinatos", ha concluido, remarcando que su formación se opondrá "con todas sus fuerzas".