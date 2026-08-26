Més per Menorca pide la comparecencia de Simonet por fondeos y actividades no autorizadas en espacios naturales

Archivo - El conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, en un pleno - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

MENORCA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Més per Menorca ha solicitado la comparecencia del conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, en el Parlament para que dé explicaciones "ante la incapacidad del Govern para proteger y salvaguardar los espacios naturales de Menorca".

Los menorquinistas han subrayado en un comunicado que este verano se han conocido actividades privadas no autorizadas en la Illa de l'Aire y en las dunas de Mongofre -dentro del Parque Natural de s'Albufera des Grau-, así como fondeos masivos sobre posidonia en las proximidades de la Illa de l'Aire, espacio protegido bajo el régimen de Reserva Natural.

El partido ha considerado "imprescindible" que el Govern explique "por qué no ha sido capaz de evitar estos hechos" y ha exigido que ponga a disposición de la ciudadanía toda la información disponible relativa a estos "graves acontecimientos" y que adopte medidas inmediatas y efectivas "para evitar que episodios como estos vuelvan a repetirse".

El portavoz de Més per Menorca en el Parlament, Josep Castells, ha justificado la petición de comparecencia "por la gravedad y la acumulación de hechos similares a lo largo del verano" y ha considerado que "son una muestra de la incompetencia del Govern para proteger los espacios naturales menorquines".

"Hay que acabar con la sensación de impunidad que tienen algunos y el Govern debe poner todos los recursos que tiene a su disposición para evitar que unos pocos desobedezcan la ley, degradando y dañando nuestro territorio", ha reclamado.

En este sentido, el diputado ha registrado también varias preguntas en el Parlament para conocer con detalle cómo ha actuado la Administración en cada uno de estos episodios y qué actuaciones llevará a cabo para reparar los posibles daños medioambientales ocasionados.

Para Més per Menorca, estos hechos "evidencian que los actuales mecanismos de vigilancia y control de los espacios naturales de Menorca no son suficientes".

Por ello, el partido ha reclamado al Govern que refuerce la dotación de agentes de medio ambiente y otros efectivos de vigilancia, que revise la señalización y la información sobre las prohibiciones y restricciones de acceso a estos espacios, y que adopte "medidas contundentes para evitar que situaciones como las vividas este verano no vuelvan a repetirse".