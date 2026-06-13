Més per Menorca se reivindica como "única opción política arraigada al territorio" y "alternativa al bipartidismo"

Asamblea de Més per Menorca - MÉS PER MENORCA

PALMA 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de Més per Menorca, Esteve Barceló, ha reivindicado su formación como "única opción política arraigada al territorio" y como la "alternativa al bipartidismo".

Lo ha hecho este sábado en una reunión de la asamblea del partido, en la que ha reafirmado la voluntad de la formación de convertirse en "un espacio de encuentro de la mayoría social menorquina" con el objetivo de llegar a más personas y "liderar el cambio político que necesita Menorca".

Según ha trasladado Més en una nota de prensa, el coordinador ha defendido la "singularidad" de un proyecto que combina el menorquinismo, el ecologismo, la justicia social, el feminismo y la defensa de los servicios públicos.

Para Barceló, el partido es la alternativa ante la "creciente desafección política que generan los grandes partidos estatales". "Cada vez son más las personas decepcionadas con estos partidos que han sido incapaces de aportar soluciones a sus problemas", ha dicho.

En este sentido, ha sostenido que Més per Menorca es "el único partido con representación en las instituciones menorquinas que no ha tenido ningún caso de corrupción". "Més per Menorca es la casa de todas las personas cansadas del bipartidismo", ha agregado.

La formación busca representar a todas aquellas personas preocupadas por la crisis de la vivienda, la preservación del territorio, el encarecimiento del coste de la vida, el refuerzo de los servicios públicos, la defensa de la cultura y la lengua propias y el avance hacia la plena igualdad entre hombres y mujeres.

"Més per Menorca es un movimiento abierto que está preparado para juntar todas las personas que buscan un proyecto político consolidado y auténtico, también aquellas que vienen de otras tradiciones políticas", ha dicho.

Finalmente, Barceló ha hecho un llamamiento a todas las personas progresistas de Menorca para que el proyecto continúe creciendo. "Somos la casa de todos los menorquines y de todas las menorquinas que quieren Menorca. Una casa abierta, plural y valiente", ha concluido.