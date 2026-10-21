MÉS per Palma acusa al alcalde de posicionarse "a favor de los fondos buitre y los especuladores"

El candidato de MÉS per Palma a la alcaldía, David Pujol - MÉS PER PALMA

PALMA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Palma ha acusado al alcalde de la ciudad, Jaime Martínez, de "ponerse al lado de los fondos buitre, los especuladores y los intereses inmobiliarios" y de ser "más rápido expulsando a familias que ofreciéndoles un sitio donde vivir".

La formación ha explicado este miércoles en un comunicado que en el próximo pleno municipal presentarán una moción para que "ninguna persona vulnerable sea desahuciada sin una alternativa residencial digna".

La moción reclama recuperar todas las funciones de la Oficina Antidesahucios, que durante las anteriores legislaturas atendió a más de 6.000 familias. MÉS critica que el PP haya integrado este servicio en una Oficina de Atención Integral a la Vivienda y Antiocupación, que los ecosoberanistas consideran "un fracaso".

El candidato de MÉS per Palma a la alcaldía, David Pujol, ha destacado que el principal problema de la capital mallorquina "no son las ocupaciones, sino los precios imposibles de la vivienda". "Hay trabajadores, familias con niños y jubilados que no pueden mantener un techo. El Ayuntamiento debe defenderlas, no abandonarlas", ha añadido.

MÉS ha recordado que el desalojo de la antigua prisión "expulsó a las 67 personas que vivían allí, sin que dispusieran de una alternativa residencial estable". Ahora, agregan, cerca de 200 personas, incluidas familias con menores, "viven bajo la amenaza de perder su residencia en Son Bordoy".

Pujol ha advertido que "no se puede repetir la historia de la antigua prisión" y ha señalado que "desalojar sin dar alternativas no acaba con la pobreza, sino que la desplaza para que no se vea".

Por eso, la moción exige paralizar cualquier actuación municipal de desalojo en Son Bordoy hasta valorar individualmente la situación de las personas afectadas y garantizar soluciones dignas a las familias que las necesiten.

La iniciativa también reclama investigar la posible filtración de datos personales de Pilar López, de 65 años, que pasó dos meses viviendo en el coche después de ser desahuciada y cuyo caso se conoció después de que acudiera a los plenos del Ayuntamiento de Palma y Parlament balear.

"Pilar ha cotizado más de 40 años y ha terminado sin casa. Que después de denunciarlo se hayan publicado supuestas ayudas sociales para desacreditarla es intolerable", ha defendido el candidato.

La formación reclama una investigación interna "de forma urgente" para trasladar las responsabilidades que se puedan acreditar a las autoridades competentes. "Ninguna persona vulnerable debe acabar en la calle por la dejadez del su Ayuntamiento", ha concluido Pujol.