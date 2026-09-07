MÉS per Palma acusa a Cort de "abandonar" a profesores y alumnos ante las altas temperaturas en los centros escolares - MÉS PER PALMA

PALMA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Palma ha denunciado públicamente el "abandono" del gobierno municipal ante las altas temperaturas en los centros educativos de la ciudad.

El candidato de la formación a la alcaldía, David Pujol, y la regidora en Cort, Kika Coll, han advertido que el curso comenzará con "graves problemas" provocados por las temperaturas, que el curso pasado alcanzaron los 31 grados.

Según ha trasladado MÉS en una nota de prensa, el gobierno del PP "va en contra" de la ley de prevención de riesgos laborales, que marca que la temperatura máxima dentro del aula puede ser de 27 grados.

"La emergencia climática ha entrado ya en los colegios de Palma y quien paga las consecuencias son los niños y los profesores", ha subrayado Pujol.

En concreto, ha sostenido que centros como el CEIP Aina Moll, el CEIP Marià Aguiló, el CEIP Maria Antònia Salva a Son Sardina o el CEIP de Pràctiques "necesitan actuaciones urgentes después de tres años de promesas del PP".

El ecosoberanista ha remarcado que no es una cuestión de comodidad, sino que con temperaturas tan altas "cuesta concentrarse aumenta el cansancio, baja el rendimiento y aparecen la irretabilidad, el malestar, el dolor de cabeza y el agotamiento".

"Estos episodios a menudo provocan bajas médicas por enfermedad, tanto de los profesores como de los alumnos. No podemos hablar de calidad educativa en estas condiciones", ha lamentado Pujol, profesor de profesión.

Igualmente, la regidora de MÉS ha reclamado a Cort un plan de emergencia contra el calor destinado a todos los centros públicos de Palma, que incluya una revisión de las puertas para que cierren correctamente y mejoren el aislamiento.

También ha solicitado garantizar la presencia de ventiladores en las aulas que lo necesiten e instalar zonas de sombra en los patios. "Hay medidas que no necesitan ni grandes anuncios ni tres años de estudios, solo decisión política", ha considerado.

Del mismo modo, desde MÉS han reclamado a la Conselleria de Educación y Universidades un plan de climatización "más ambicioso, calendarizado y con un presupuesto", al considerar "insuficiente" la respuesta del Govern.

"Es ridículo y ofensivo presentar como un gran hito un plan que prevé solo climatizar 16 centros en todas las Islas, cuando solo Palma tiene más de 70 centros de educación pública", ha criticado Coll.

Finalmente, MÉS ha exigido explicaciones al alcalde de Palma, Jaime Martínez, subrayando que "no puede mirar hacia otro lado ni esconderse detrás de las competencias de otras administraciones".