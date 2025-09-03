MÉS per Palma acusa a Cort de "abandonar" a los vecinos de Son Gotleu y mantener "bloqueadas" ayudas aprobadas en 2022

PALMA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Palma ha acusado al equipo de gobierno del Ayuntamiento de "abandonar" a los vecinos de Son Gotleu y de mantener "bloqueadas" las subvenciones de rehabilitación de viviendas aprobadas en 2022.

Así lo ha denunciado públicamente la formación ecosoberanista en la Comisión de Son Gotleu, según ha informado en nota de prensa, en la que ha criticado que Cort no ha sacado nuevas convocatorias de subvenciones en este sentido y que tampoco ha abonado las que ya están aprobadas de la última convocatoria.

Según la portavoz de MÉS per Palma, Neus Truyol, "lo mínimo" que tendría que hacer el PP es "cumplir con su palabra y pagar las subvenciones que ya estaban concedidas". "Es una cuestión de respeto y de justicia con las familias de Son Gotleu", ha reivindicado.

En esta línea, los ecosoberanistas han expuesto que la convocatoria de 2022 permitió aprobar ayudas para rehabilitar viviendas en barrios vulnerables como Son Gotleu, unas ayudas que continúan sin pagarse más de dos años después.

La portavoz ha recriminado al PP que no haya sacado nuevas convocatorias, aunque ha hecho hincapié en que "ha dejado a los vecinos sin un dinero con el que ya contaban para mejorar sus hogares".

Por ello, ha acusado al gobierno municipal de "desidia y abandono absoluto" hacia los barrios populares de la ciudad. Para Truyol, el mensaje que envían es que "quien vive en barrios vulnerables no les importa" y el equipo de gobierno "ha decidido dar la espalda a Son Gotleu y a sus familias".

La formación ha advertido a los 'populares' que "no permitirá que el PP condene a los vecinos de Son Gotleu a la precariedad y el deterioro de sus viviendas". "Si el PP no actúa inmediatamente, nos encontrarán de frente en cada comisión, cada pleno y cada barrio", ha concluido Truyol.