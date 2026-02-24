MÉS per Palma acusa a Cort de "mirar hacia otro lado" con el desalojo de 200 personas de la antigua prisión

Archivo - La portavoz de MÉS per Palma, Neus Truyol, interviene en rueda de prensa. - MÉS PER PALMA - Archivo

PALMA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Palma ha acusado al equipo de gobierno municipal de "querer dejar 200 personas en la calle y mirar hacia otro lado" con el desalojo de la antigua prisión de la ciudad.

"Es una dejadez de funciones intolerable", ha criticado la portavoz ecosoberanista en Cort, Neus Truyol, después que el Ayuntamiento haya anunciado el inicio del proceso para desalojar a las cerca de 200 personas que ocupan de forma ilegal la antigua prisión.

Para la portavoz, el PP "ha decidido huir de sus responsabilidades" al anunciar el desalojo de estas personas sin haber concretado "cuál será su destino y sin plan alternativo, ni acuerdo institucional ni garantías".

En este sentido, ha sostenido Truyol, "no se puede actuar de manera unilateral y después mirar hacia el Obispado, la Autoridad Portuaria o el Ejército para que asuman aquello que el PP no quiere gestionar".

A su entender, anunciar un desalojo sin alternativa es condenar personas vulnerables "a la intemperie". "Esto no es gestión, es improvisación y deshumanización", ha criticado.

Desde MÉS han subrayado que el sinhogarismo en la ciudad no es un fenómeno aislado y que está relacionado con el aumento del precio de la vivienda.

"Ante esta realidad el PP no está haciendo absolutamente nada, en lugar de impulsar políticas valientes de vivienda, el PP opta por desalojar e invisibilizar el problema, en lugar de liderar soluciones, genera conflictos institucionales", han concluido.