MÉS per Palma acusa al PP de dejar el patrimonio arquitectónico de la ciudad "a merced del negocio inmobiliario"

La regidora de MÉS per Palma Kika Coll. - MÉS PER PALMA

PALMA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Palma ha criticado este miércoles al gobierno municipal por su "incapacidad" de proteger el patrimonio arquitectónico de la ciudad y por dejarlo "a merced del negocio inmobiliario", tras la aprobación del derribo del edificio de la calle Miquel Santandreu 18.

Según ha informado en una comunicado la regidora de MÉS per Palma Kika Coll, "cada vez que desaparece una casa tradicional, Palma pierde una parte de su memoria". Además, según ha añadido, el problema del derribo "no es inevitable" ya que había herramientas para evitar la demolición.

La formación ha recordado que el plan de ordenación detallada, impulsado durante el anterior mandato, incorporaba la protección de 250 edificios urbanos y de 330 elementos etnológicos en suelo rústico.

Así, según indica, el inmueble de la calle Miquel Santandreu figuraba en la lista para, al menos, preservar la fachada. "Con el abandono que ha hecho el PP del planteamiento, esta protección ha desaparecido", ha lamentado.

Así, los ecosoberanistas han exigido a Cort que recupere el Plan de Ordenación Detallada para "tener la posibilidad de proteger inmuebles con valor patrimonial y evitar que se expongan a los derribos".

La formación ya había denunciado casos similares, como en la calle 31 de Diciembre, donde un edificio racionalista de Gaspar Bennàsar quedó amenazado después de perder la protección del plan. También en el número 3 de la calle Triana de Son Espanyolet o la demolición de Cas Coronel, entre Sa Vileta y Son Serra.

"Cuando acumulamos casos ya no podemos hablar de un accidente. Hablamos de una política urbanística que, a nuestro entender, pone muy fácil sustituir el patrimonio por nuevas operaciones inmobiliarias", ha reprochado Coll.

NUEVAS VIVIENDAS EN LA CALLE MIQUEL SANTANDREU

El proyecto previsto en el solar del número 18 de la calle Miquel Santandreu planea 15 viviendas nuevas. En este sentido, la formación ha cuestionado para quién serán estas viviendas y qué precio tendrán.

MÉS ha considerado que Palma necesita más vivienda, pero ha defendido que "esto no puede justificar la desaparición de edificios que forma parte de la identidad de los barrios".

Coll ha destacado que "con el PP, Palma está perdiendo patrimonio e historia para dar paso a promociones de viviendas" que, según ha señalado, "quedarán fuera del abasto" de la mayoría de los ciudadanos.

Según ha indicado, el negocio es "enorme para los especuladores" y ha lamentado que cada edificio derribado "es una parte de la memoria de Palma que no volverá".