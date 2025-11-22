MÉS per Palma celebra un nuevo Fin de semana Antifascista con el foco puesto en la defensa activa de la democracia

PALMA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Palma, junto con las Fundaciones Darder-Mascaró y la fundación Coppieters, están llevando a cabo el tercer Fin de semana Antifascista, con el foco puesto en la defensa activa de la democracia.

Las jornadas están ofreciendo debates, talleres y miradas internacionales, según ha explicado la formación ecosoberanista este sábado.

"No podemos mirar hacia otro lado: el fascismo se infiltra den las redes, en las aulas y en las calles, y es necesaria una respuesta social, política y cultural inmediata", ha reivindicado la portavoz de MÉS per Palma, Neus Truyol.

Este viernes, las activistas Eulàlia Reguant y Eulàlia Reguant abrieron el fin de semana en el CineCiutat con una reflexión sobre el combate internacional contra el fascismo, en un debate presentado por Truyol. A continuación, se proyectó el documental 'La xarxa Ultra' con el periodista David Bou.

Igualmente, este sábado las jornadas han continuado en el Centro Cultural de s'Escorxador con un taller para docentes sobre los ecosistemas digitales donde crece el fascismo entre la joventud, impartido por Proyecto Una y presentado por Antoni Trobat.

El Fin de Semana Antifascista sigue esta mañana con una conferencia a cargo de Bruno Carvalho y David Ginard, que aportarán una mirada histórica y comparada sobre los 50 años de resistencias antifascistas.

Igualmente, la tarde del sábado se celebrará una mesa redonda internacional que analizará el ascenso de las derechas radicales, con Mònica Clua, Jorge García Castaño (Más Madrid), una representante del pueblo kurdo y el periodista turco Sinan Gokçen. Presentará la mesa el regidor Miquel Àngel Contreras.

Desde MÉS han concluido que las jornadas son un espacio para "aprender, organizarse y actuar". "Es hora de pasar de la preocupación a la acción cotidiana, Mallorca merece un futuro libre, justo y democrático", ha dicho Truyol.