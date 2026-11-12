MÉS per Palma considera "un fracaso" los presupuestos de Cort, ya que "abandonan" los problemas de los residentes - MÉS PER PALMA

PALMA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Palma ha calificado de "fracaso político y de gestión" los presupuestos municipales de 2027 del Ayuntamiento de la capital mallorquina, ya que, consideran, "abandonan" los principales problemas de los residentes, como la vivienda, la movilidad o las consecuencias de la masificación turística, y han propuesto un recargo de cuatro euros por persona y noche sobre el Impuesto de Turismo Sostenible.

La formación ha criticado este jueves en un comunicado que las cuentas no prevén nuevas inversiones para ampliar BiciPalma, construir carriles bici o instalar puntos de recarga para vehículos eléctricos.

En cambio, han añadido, las partidas de promoción turística superan los 1,5 millones de euros y el gasto en publicidad y eventos vinculados al turismo aumenta un 1.600 por ciento.

La portavoz de la formación en Cort, Neus Truyol, ha señalado que "la gente no puede pagar el alquiler, los jóvenes no pueden emanciparse y moverse por Palma es cada vez más difícil, el PP prefiere gastar más dinero en atraer aún más turistas".

Ante esta situación, MÉS propone crear un recargo municipal de cuatro euros por persona y noche sobre el Impuesto de Turismo Sostenible, con la modificación legal necesaria.

Con 56.460 plazas turísticas y una ocupación estimada del 50 por ciento, han asegurado, Palma podría recaudar más de 40 millones anuales, "que se destinarían íntegramente a ampliar el parque público de vivienda social y asequible, especialmente para jóvenes, personas vulnerables o mujeres que han sufrido violencia machista".

"Si el turismo genera riqueza, debe servir para que la gente de Palma pueda seguir viviendo en Palma. Queremos transformar la presión turística en vivienda pública, no en más promoción turística", ha defendido la portavoz.

MÉS ha apuntado que los presupuestos también evidencian la "incapacidad" del PP para ejecutar sus propios proyectos, como la reforma la plaza Mayor, el recinto ferial o la transformación de GESA en equipamientos públicos. En este sentido, han insistido en que tampoco se contemplan partidas para convertir los terrenos de Lluís Sitjar en un parque.

"Todo el mundo recuerda recuerda al alcalde, Jaime Martínez, haciendo promesas en Camp Redó, pero ni un euro en toda la legislatura, tampoco en los presupuestos de 2027", ha subrayado Truyol, quien ha añadido que lo mismo pasa con la compra de Can Pesquet (Son Sardina).

La portavoz también considera "incomprensible" que se mantengan partidas vinculadas a la "fracasada" candidatura de Palma a Capital Europea de la Cultura 2031, ya que fue descartada por la organización.

La formación ha denunciado que Martínez ha incrementado en 250.000 euros el gasto en cargos directivos y políticos. "El PP está engordando su estructura para preparar las elecciones de 2027 con dinero de todos los palmesanos", ha criticado Truyol.

Asimismo, también cuestionan los 250.000 euros destinados al Centro de Control Demográfico, tras los 500.000 presupuestados en 2026 sin resultados.

Por otro lado, también proponen invertir dos millones de euros en 2027 para proyectar una red de corredores verdes y ejecutar una primera prueba piloto. La iniciativa conectaría los barrios con el centro mediante transporte público, carriles bici, BiciPalma e itinerarios peatonales, con más arbolado, sombras, bancos y aceras anchas. "Palma necesita inversiones para la gente, no más excusas del alcalde", ha concluido Truyol.