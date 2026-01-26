MÉS per Palma critica la "irresponsabilidad" de PP y Vox tras "ataques" contra el catalán y cierre de bibliotecas

El regidor de MÉS per Palma, Miquel Àngel Contreras, junto a la portavoz de este grupo municipal, Neus Truyol, en rueda de prensa - MÉS PER PALMA

PALMA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Palma ha criticado la "irresponsabilidad" de PP y Vox tras los "ataques" contra el catalán y el cierre de bibliotecas como la de Son Cladera, cerrada temporalmente desde el mes de abril.

El partido ecosoberanista se ha pronunciado así, este lunes, en una nota de prensa, en que ha cargado contra la "absurda ofensiva" de Vox contra los libros en catalán en las bibliotecas municipales.

Según MÉS per Palma, una polémica "fabricada con mentiras" y avalada por el PP, que votó a favor de una iniciativa de Vox que "mentía sobre la presencia mayoritaria de títulos en catalán en las bibliotecas municipales" y pedía encargar un estudio para detectar la cantidad de títulos en cada idioma.

Por tanto, para el partido ecosoberanista, ésta iniciativa de Vox, avalada por el PP, es "una cortina de humo" para tapar el "abandono real" de las bibliotecas de barrio por ambas formaciones.

En este sentido, MÉS per Palma ha recordado que la biblioteca de Son Cladera está cerrada temporalmente desde el mes de abril, y las de Génova y Sant Jordi han estado a punto de cerrar a causa, según han apuntado, de los impagos de los alquileres por parte de Cort.

LOS DATOS "VUELVEN A DESMONTAR EL RELATO VICTIMISTA DE VOX"

Asimismo, en palabras de la formación ecosoberanista, los datos oficiales "vuelven a desmontar el relato victimista de Vox".

Pues, según ha apuntado, actualmente, las Bibliotecas municipales de Palma disponen de un fondo total de 265.545 ejemplares, de los cuales 86.945 son en catalán y 150.004 en castellano.

Además, en relación con el Catálogo de las Baleares (Cabib), MÉS per Palma ha indicado que en el pasado año 2025 se incrementó el fondo de libros disponibles en préstamos interbibliotecarios en 3.065 títulos en catalán y 5.873 en castellano.

Por tanto, para MÉS, "el relato de PP y Vox cae por su propio peso cuando se miran los datos, según los que el castellano casi duplica al catalán en las nuevas adquisiciones de 2025".

"Estas cifras destapan las mentiras de Vox y la irresponsabilidad del gobierno municipal del PP, que es el que gestiona las bibliotecas", a juicio de los ecosoberanistas. "No es necesario ningún estudio, basta consultar los catálogos y extraer los datos", ha denunciado el regidor de MÉS per Palma, Miquel Àngel Contreras. "No les interesa la verdad, solo atacar el catalán", ha subrayado. "No les interesa la desastrosa gestión que el PP hace de las bibliotecas", ha continuado Contreras, advirtiendo que "los dos partidos --PP y Vox-- han hecho un pacto de hostilidad contra la lengua propia de los palmesanos, y lo demuestran cada día".

MIENTRAS: "BIBLIOTECAS CERRADAS, SIN NOVEDADES Y SIN ACTIVIDAD"

MÉS per Palma ha denunciado, además, que "mientras Vox crea esta cortina de humo, y en materia de Cultura el alcalde, Jaime Martínez, y el regidor de Cultura, Javier Bonet, ambos del PP, priorizan los grandes actos, las fotos y los eslóganes para utilizarla como reclamo turístico, la realidad de su gestión es que las bibliotecas municipales que sirven a los barrios están en situación precaria".

Por ejemplo, ha detallado la formación ecosoberanista, la Biblioteca de Son Cladera lleva cerrada desde el mes de abril, lo cual en su opinión demuestra la "dejadez" del PP. "Han dejado un barrio de unos 8.000 habitantes sin biblioteca", ha criticado.

Además, ha acusado al Ayuntamiento de haber llevado a otras bibliotecas, como la de Sant Jordi y la de Génova, a una situación "límite", con los propietarios de los locales "a punto de cerrarlas". Esto se ha debido, según ha explicado MÉS, a que Cort que "ha estado meses sin pagar el alquiler de las bibliotecas de Sant Jordi (julio - diciembre) y Génova (septiembre - diciembre)". De hecho, "los propietarios" de ambas bibliotecas "aún no han cobrado lo que les deben". En concreto, "25.000 euros por diez meses --los seis de 2025 y cuatro (septiembre - diciembre) de 2024-- a la de Sant Jordi y 5.800 euros por cuatro meses a la de Génova". A esto se suman otras bibliotecas "en situación precaria", como la de Son Sardina.

Por otro lado, MÉS ha cargado contra la "reducción drástica de las actividades" en algunas bibliotecas, como la de Encarnació Viñas (Pere Garau) y la de Joan Alcover (Ses Veles), que han visto como sus actividades han pasado de una semanal a una mensual.

También, contra el "control político" y la "censura de las actividades externas", ya que "desde la entrada del nuevo gobierno municipal, todas las solicitudes de actividades externas en las bibliotecas --presentaciones de libros, charlas, etcétera-- tienen que pasar por el filtro del equipo político de la regiduría de Cultura". "Esto quiere decir no solo que hay una censura directa de las actividades culturales", en palabras de los ecosoberanistas, "sino que, a causa de la incapacidad del PP de llevar a cabo esta censura en tiempo y forma, estas se han reducido radicalmente".

Asimismo, MÉS ha denunciado que el Servicio de Préstamo Interbibliotecario "pende de un hilo" por su "falta de personal", tras que ya "estuviera paralizado de abril a octubre de 2025".

Además, ha lamentado que las bibliotecas municipales "pasarán Sant Jordi, y prácticamente todo el año, sin novedades editoriales" por que "este año, la mayoría de los recursos destinados a la compra de libros vienen de un préstamo pedido por el Ayuntamiento, y no del presupuesto ordinario", lo que "implica que este dinero no estará disponibles hasta julio, que no se podrá empezar la contratación hasta ese momento, y que no llegarán a las bibliotecas hasta finales de 2026".

En definitiva, para MÉS, "una gran parte de las carencias de las bibliotecas municipales está provocada por la falta de profesionales destinados al servicio", lo que ha obligado a "la reducción de horarios de las bibliotecas, el cierre temporal de algunas o la precariedad de servicios como el préstamo interbibliotecario".

"Todos estos hechos contrastan con la política que hizo MÉS per Palma las dos últimas legislaturas", ha reivindicado el partido, asegurando que ésta "fue de apoyo claro a las bibliotecas públicas como herramientas de promoción de la Cultura en los barrios".

Así, ha recordado como "se abrieron tres nuevas bibliotecas --la Encarnació Viñas de Pere Garau, sa Petrolera de Es Molinar y la infantil de Nou Llevant-- y se internalizó el servicio de todas las que el PP había privatizado anteriormente".

MÉS EXIGE "RESPONSABILIDADES Y UN CAMBIO DE MODELO CULTURAL"

Finalmente, desde MÉS per Palma han terminado reclamado tanto a PP como a Vox que "asuman sus responsabilidades" y que "pongan fin a un modelo de gestión cultural basado en el lucimiento personal y la propaganda, y no en el servicio público".

En esta línea, según han avanzado los ecosoberanistas, la formación presentará una moción alternativa exigiendo al PP que "rectifique" sus políticas.

"Entienden la cultura como un escaparate, como una herramienta de promoción turística y personal, no como lo que tendría que ser: un servicio esencial que llega a los barrios y que garantiza derechos culturales. La política cultural del PP es puro humo: Palma tiene bibliotecas de barrio cerradas. Hacen esto, y al mismo tiempo abren una nueva oficina para la capitalidad europea de la cultura que no sirve para nada", ha apuntado Contreras.

Desde MÉS se ha advertido que "no se permitirá que la mentira y el ruido escondan la verdad" y, por ello, ha instado a PP y a Vox a que "si de verdad les preocupa la cultura, abandonen su obsesión ideológica contra el catalán y se pongan a gestionar". "El resto son mal fe e irresponsabilidad política", ha concluido Contreras.