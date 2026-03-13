MÉS per Palma critica al PP por el "fracaso" de la candidatura de Palma a Capital Europea de la Cultura

El regidor de MÉS per Palma, Miquel Àngel Contreras. - MÉS PER PALMA
PALMA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -
MÉS per Palma ha asegurado que el hecho que Palma no haya sido seleccionada para ser Capital Europea de la Cultura representa un "fracaso" de las políticas del PP en el ámbito cultural.
Así lo han señalado este viernes los ecosoberanistas en una nota de prensa, tras conocerse que Palma no ha pasado a la segunda ronda de la selección, algo que sí han logrado Cáceres, Granada, Las Palmas de Gran Canaria y Oviedo.
La formación ha afirmado que este resultado demuestra que en Palma hay un "gobierno de perdedores, incapaz de tener éxito incluso con su propuesta central de modelo cultural y de ciudad".
El regidor de MÉS per Palma, Miquel Àngel Contreras, ha criticado que la candidatura era el eje central de la estrategia turística del alcalde, Jaime Martínez, y del regidor de Cultura, Javier Bonet, y ha instado a que, a partir de ahora, los responsables políticos se ocupen de los "problemas reales de la ciudad".
Además, la formación ecosoberanista ha denunciado que el PP creó una Dirección General específica para la Capitalidad Cultural que ahora queda "sin función real" y ha exigido la destitución inmediata de este cargo.
MÉS per Palma también ha acusado al Ayuntamiento de utilizar la candidatura como herramienta de promoción turística, lo que, según Contreras, evidencia que el objetivo no era fortalecer el sector cultural, sino mantener un modelo de ciudad basado en el "turismo de masas".
Finalmente, Contreras ha subrayado que Palma "no necesita más marcas ni promoción turística", sino invertir en cultura de base, en los creadores, en las equipaciones culturales y en el tejido cultural de la ciudad. "Para que Palma sea una ciudad culturalmente viva, lo primero es cuidar el sector cada día, no solo cuando hay una candidatura internacional de por medio", ha concluido.