MÉS per Palma denuncia la exclusión del catalán en la cartelería del nuevo Parc Verd de Llevant

Archivo - El portavoz adjunto de MÉS per Palma, Miquel Àngel Contreras. - MÉS PER PALMA - Archivo

PALMA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Palma ha acusado al Ayuntamiento de excluir el catalán en la publicidad institucional, en relación a la cartelería del nuevo Parc Verd de Llevant, redactada sólo en castellano.

El regidor ecosoberanista Miquel Àngel Contreras ha calificado como "especialmente grave" que el Consistorio, a través de Emaya, desplace la lengua propia de Baleares en la comunicación pública.

"El Ayuntamiento de Palma está incumpliendo el Reglamento municipal de normalización lingüística. Que el catalán ni siquiera aparezca demuestra hasta qué punto el PP ha asumido los pasos atrás que reclama la extrema derecha en materia lingüística", ha afirmado Contreras, según un comunicado recogido por la formación.

La formación ha exigido que se corrijan los carteles y anuncios del Parc Verd de Llevant y que el Ayuntamiento revise los criterios lingüísticos de toda la publicidad institucional.

El Reglamento municipal de normalización lingüística establece que, como norma general, los anuncios y la cartelería del Ayuntamiento tienen que ser en catalán, y los informes municipales hacen seguimiento específico del cumplimiento de esta obligación.

A juicio de MÉS per Palma, PP y Vox quieren hacer desaparecer el catalán de la vida publica. "El Ayuntamiento tiene la responsabilidad de garantizar la presencia de la lengua propia de la ciudad, no de arrinconarla", ha remarcado Contreras.

UNA OBLIGACIÓN QUE EL AYUNTAMIENTO TIENE QUE RESPETAR

MÉS ha recordado que la Ley de normalización lingüística establece que el catalán es lengua propia también de la administración local y obliga a las corporaciones locales a regular el uso dentro de su ámbito de competencia.

La misma ley señala, han añadido, que la rotulación pública se tiene que hacer en catalán y que, cuando sea bilingüe, la primera visualización tiene que corresponder al catalán.

Para Contreras, este episodio "no se puede separar del contexto político de una derecha que cuestiona constantemente la existencia del catalán y de un PP que demasiado a menudo acaba asumiendo este marco".

"Palma no se merece un Ayuntamiento que esconda su propia lengua. El catalán no es prescindible, y mucho menos en su propia casa", ha concluido Contreras.