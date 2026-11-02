MÉS per Palma denuncia la parálisis del futuro centro de día de Sant Jordi. - MÉS PER PALMA

PALMA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Palma ha denunciado públicamente la parálisis del futuro centro de día de Sant Jordi y la degradación del inmueble Ca ses Monges, que lo tiene que acoger.

Una parte del tejado del edificio ha caído, lo que está generando preocupación para la seguridad de los peatones, según ha indicado en un comunicado la formación ecosoberanista, que ha acusado al alcalde, Jaime Martínez, de no conseguir que el proyecto avance mientras el Govern lo ignora.

"MÉS dejó preparada la compra y el dinero. Ahora es el Govern el que tiene que construir el centro de día. Pero ni la presidenta hace avanzar las obras ni el alcalde levanta la voz para defender Sant Jordi", ha afirmado el candidato a la alcaldía, David Pujol.

Los ecosoberanistas han recordado que en la anterior legislatura se reservó un millón de euros de la Ley de capitalidad para adquirir Ca ses Monges e impulsar un centro de día y que el Ayuntamiento formalizó la compra en febrero de 2026, después de retrasos, por 682.327 euros. La construcción corresponde al Govern, a través del Consorcio de Recursos Sociosanitarios y Asistenciales, han añadido.

"La compra no es un mérito que el PP pueda presentar como un gran hito: los recursos ya estaban preparados. Lo que falta es lo esencial, transformar el edificio en un servicio para la gente mayor", ha sostenido Pujol.

Por su parte, la diputada de MÉS en el Parlament Marta Carrió ha registrado una proposición no de ley para que se firme el convenio entre Ayuntamiento y Govern para iniciar lo más pronto posible las obras. Carrió ha pedido en varias ocasiones explicaciones en la Cámara autonómica sobre la ejecución del proyecto durante esta legislatura.

El Plan de Infraestructuras Sociosanitarias 2026-2030 sitúa el inicio de la tramitación en 2027 y la finalización el 2030, con 30 plazas previstas, han recordado.

"Las familias necesitan un centro de día ahora, no un calendario que aplace el servicio hasta el 2030. Cada año sin equipamiento significa más dificultades para cuidar las personas mayores en su pueblo", ha concluido Carrió.