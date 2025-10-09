MÉS per Palma exige la liberación de Reyes Rigo: "Es una activista por la paz, no una delincuente"

La portavoz de MÉS en el Ayuntamiento de Palma, Neus Truyol, en una manifestación por Palestina. - MÉS

PALMA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Palma ha exigido este jueves la liberación de la mallorquina Reyes Rigo, retenida en Israel, insistiendo en que "es una activista por la paz, no una delincuente".

En un comunicado, los ecosoberanistas han reclamado su liberación inmediata y han pedido a las autoridades españolas que intervengan "con firmeza ante este abuso".

La portavoz de MÉS en Palma, Neus Truyol, ha afirmado que la situación de Rigo es intolerable. "Es una activista por la paz y por los derechos humanos, no una criminal. El Gobierno español no puede continuar mirando hacia otro lado", ha apuntado Truyol.

Los ecosoberanistas se han referido a informaciones que apuntan a que Rigo está siendo amenazada y sometida a presión psicológica por parte del estado de Israel.

"La imagen de una ciudadana mallorquina hablando con miedo, vigilada y advertida de que no diga nada, es un escándalo democrático", ha remarcado Truyol.

MÉS per Palma considera que esta detención tiene un claro "componente político" y que se enmarca en la persecución que Israel ejerce contra activistas internacionales solidarios con Palestina.

"El silencio es complicidad. Si el Estado español, el gobierno municipal y el autonómico no actúan con contundencia, estarán avalando la represión de un régimen que actúa con impunidad", ha denunciado Truyol.

Los ecosoberanistas han hecho un llamamiento a la ciudadanía, a los movimientos sociales y a las instituciones democráticas de Baleares para que se unan en la petición de su liberación inmediata y en la defensa de los derechos humanos.