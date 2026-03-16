MÉS per Palma llevará al pleno su rechazo a la guerra en Irán que "promueven los aliados de PP y Vox"

El regidor de MÉS per Palma, Miquel Àngel Contreras, en rueda de prensa - MÉS PER PALMA

PALMA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Palma defenderá en el próximo pleno municipal una moción para rechazar la guerra en Irán, "promovida por los aliados de PP y Vox" y que está provocando un incremento del precio del transporte, de la energía y de los alimentos.

La formación ha relacionado esta situación con la "falta de una puesta" del gobierno municipal por los mercados municipales en un momento en el que "el coste de la vida continúa subiendo y cada vez es más difícil llenar la cesta de la compra".

Así, MÉS llevará al pleno dos mociones "estrechamente ligadas", según ha señalado la formación en una nota de prensa este lunes. Una propuesta busca defender y revitalizar los mercados municipales como herramienta de protección social ante el incremento del coste de la vida y, la otra, rechazar la guerra.

Para los ecosoberanista, es "especialmente grave" que el Ayuntamiento "esté dejando en segundo plano" una infraestructura clave para la vida cotidiana de los barrios, como son los mercados municipales.

"Cuando el coste de la vida se encarece y las familias lo tienen más difícil para llegar a fin de mes, los mercados municipales tienen que ser un refugio para el bolsillo y para la vida de los barrios", ha defendido el regidor de MÉS en Cort, Miquel Àngel Contreras.

Por ello, ha planteado impulsar un plan municipal de revitalización de los mercados para reforzarlos como espacios clave de alimentación de calidad, de economía local y de cohesión social.

En concreto, la iniciativa propone modernizar instalaciones, mejorar la accesibilidad y la eficiencia energética, reforzar la conexión con los payeses locales, las cooperativas y los pequeños productores de Mallorca, facilitar el relevo generacional de los paradistas y consolidar los mercados como motores comerciales y sociales de los barrios.

Contreras ha remarcado que los mercados municipales "son una de las mejores políticas sociales que puede tener una ciudad", puesto que la población encuentra producto fresco mallorquín, de proximidad y de calidad, sin pasar por cadenas "interminables" de intermediarios que encarecen los precios.

Igualmente, desde MÉS han subrayado que la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) sitúa Baleares entre las comunidades más caras de España.

"Mientras los aliados internacionales de PP y Vox nos arrastran a la guerra y a la subida de precios, aquí el gobierno municipal del PP ha eliminado la partida de 300.000 euros prevista para reparar la cubierta del mercado de Pere Garau", han reprochado.

Con todo, el ecosoberanista ha denunciado públicamente que PP y Vox "actúan como si la política internacional no tuviera nada que ver con la vida de la gente".

"Cuando su agenda contribuye a un mundo más convulso y más caro, lo mínimo que tendrían que hacer es proteger los barrios, y hacen exactamente lo contrario", ha concluido.