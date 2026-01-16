MÉS per Palma organiza una "'llonguetada' combativa" el domingo con un pelea de 'glosadors'

Cartel de la 'llonguetada' combativa de MÉS per Palma. - MÉS PER PALMA

PALMA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Palma ha preparado una "'llonguetada' combativa" este domingo en la que habrá un pelea de 'glosadors' para reivindicar "cultura y raíces", frente al modelo de ciudad que "defiende la derecha pensado para unos pocos".

El evento empezará a las 19.00 horas en su sede y se enmarca dentro de las actividades festivas de Orgull Llonguet a modo de "acto político y cultural", según ha explicado la formación ecosoberanista en un comunicado.

"Defender la lengua, el territorio y la vida cotidiana también es hacer política. Porque cuando la ciudad pierde su voz, pierde su alma, y Palma hoy está en peligro", ha afirmado la portavoz de MÉS per Palma, Neus Truyol.

La organización convertirá de este modo la sede de MÉS per Mallorca en un espacio de "resistencia cultural y política", donde la ciudadanía de Palma podrá comer un 'llonguet' y pasar un rato "en buena compañía".

De este modo, MÉS per Palma pretende reivindicar una ciudad donde la cultura popular "no sea un decorado, sino un motor". Una Palma donde la lengua, la música, la glosa y los espacios comunitarios "vuelvan a ser centrales".

"Palma sufre una presión turística desbocada, un aumento constante de los precios de la vivienda y una pérdida acelerada del comercio y de la identidad local. Mientras tanto, el gobierno municipal del PP mira hacia otro lado. No es ninguna casualidad, es el resultado de un modelo que pone los beneficios por delante de las personas", ha alertado Truyol.

La organización ha señalado directamente el gobierno municipal del PP por haber "renunciado" a defender Palma como "ciudad habitable". Así, han apuntado que sin límites "claros" al turismo, sin una política de vivienda "valiente" y sin una "apuesta real" por la cultura popular, "la ciudad se empobrece".

"MÉS no quiere una Palma escaparate, quiere una Palma viva, crítica y valiente. Y si el alcalde, Jaime Martínez, no defiende la ciudad, lo hará MÉS con la gente", ha sostenido.

La 'llonguetada combativa' contará con el combate de glosas a cargo de Mateu Matas 'Xurí' y de Maribel Servera 'Servereta', algo que es una "declaración de intenciones", más que "un encuentro festivo".

"MÉS per Palma hace un llamamiento a la ciudadanía a llenar los espacios propios, a defender la cultura propia y a hacer frente a un modelo que expulsa y silencia. Palma no se vende. Palma se defiende", han alegado.