MÉS per Palma pide responsabilidad a Martínez ante el riesgo de cancelación del Orgullo

Archivo - Varias personas sujetan una pancarta durante la manifestación del Orgullo LGTBIQ+ en Palma en 2023. - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Palma ha expresado su apoyo a la entidad Ben Amics y ha expresado su preocupación ante la posibilidad de que, por la falta de respuesta del Ayuntamiento de Palma, no se pueda celebrar en la capital balear el Día del Orgullo LGTBI+.

En un comunicado, los ecosoberanistas han calificado los hechos de "graves" y han atribuido directamente la responsabilidad al equipo de gobierno.

"No se puede poner en riesgo el Orgullo por pura inacción política. El Ayuntamiento ha tenido meses para responder y no lo ha hecho", ha afirmado el edil Miquel Àngel Contreras.

El de MÉS también ha criticado lo que considera una falta de compromiso con las políticas LGTBI+. "El silencio institucional es una falta de respeto hacia las entidades y hacia todo el colectivo. Hablamos de un acontecimiento que es clave en términos de derechos, visibilidad y cohesión social", ha añadido.

Desde la formación han señalado que este caso no es aislado, sino que se enmarca en una dinámica más amplia de desatención, que también se refleja en la falta de impulso de determinadas políticas municipales en materia de igualdad.

MÉS per Palma ha reclamado una respuesta inmediata del Ayuntamiento y la convocatoria urgente de una reunión técnica con Ben Amics para desbloquear la situación.

Igualmente, ha exigido al alcalde que dé explicaciones públicas y asuma responsabilidades políticas. La formación ha advertido que Palma "no se puede permitir" quedarse sin la celebración del Orgullo e insta al equipo de gobierno a garantizar la celebración.

Cabe recordar que Ben Amics ha alertado que la "falta de respuesta" del Ayuntamiento de Palma a sus instancias para las celebraciones del Día del Orgullo LGBTI+ 2026, hace que se vea "obligada" a valorar su cancelación.

El colectivo ha lanzado esta advertencia a raíz de los diversos intentos para obtener respuesta de la corporación local, a los documentos presentados para organizar los actos conmemorativos de esta jornada reivindicativa.