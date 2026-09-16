MÉS per Palma 'premiará' a Jaime Martínez por su "incapacidad" para dialogar

Archivo - Fachada del edificio del Ayuntamiento de Palma en la Plaza de Cort. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Palma otorgará este sábado un premio irónico al alcalde de Palma, Jaime Martínez, por su "incapacidad de establecer un diálogo", en el marco de los Premios Sinofós.

La formación ha explicado en un comunicado que sus galardones reconocerán positivamente a la Assemblea 0-3 anys, así como a las asociaciones vecinales de la Calatrava y Ses Veles.

En concreto, Martínez recibirá el premio a 'la Palma más indignada' por su "incapacidad de establecer un diálogo y llegar a acuerdos con numerosas entidades de Palma".

El primer reconocimiento positivo de los Sinofós será para la Assemblea 0-3 anys por su movilización y defensa de una red pública "suficiente, accesible y de calidad".

Los ecosoberanistas destacan que su lucha "ha contribuido a situar la educación de los primeros años de vida como una política fundamental para garantizar la igualdad de oportunidades, reducir desigualdades y facilitar la conciliación".

El segundo premio será para la Asociación de Vecinos de la Calatrava por defender el arbolado del barrio, surgido como respuesta ciudadana ante la "destrucción y tala injustificada de árboles en el barrio perpetrada por el PP en Cort".

"En un contexto de emergencia climática y aumento de las temperaturas, preservar los árboles maduros significa proteger la sombra, biodiversidad, salud y calidad de vida", ha afirmado MÉS.

El tercer galardón se entregará a la Asociación de Vecinos de Ses Veles, por defender la fachada marítima y ser contraria al proyecto de GESA impulsado por el Ayuntamiento de Palma.

Los ecosoberanistas reconocerán la "constancia" de esta asociación por reclamar que el proyecto de GESA "no se decida" sin contar con la ciudadanía. "El futuro de GESA afecta al paisaje, patrimonio y modelo de ciudad y se debe decidir con transparencia, debate público y participación", han defendido.

Los tres colectivos premiados comparten, según la formación, la exigencia de ser escuchados. En contraposición, MÉS dice que Cort responde con "imposición y hechos consumados" ante una "Palma que participa, propone y defiende el bien común".

Los galardones Sinofós se repartirán este sábado en el CEIP Aina Moll en una ceremonia que reconocerá a entidades, colectivos y personas que han contribuido a una ciudad más verde, más justa y comprometida con los valores democráticos.