MÉS per Palma propone que todos los casals de barrio ofrezcan cursos gratuitos de catalán

El regidor de MÉS per Palma, Miquel Àngel Contreras. - MÉS PER PALMA

PALMA 11 May. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Palma ha propuesto que todos los casals de barrio de la ciudad ofrezcan cursos gratuitos de catalán para la ciudadanía, con el objetivo de acercar la lengua propia a los barrios.

La formación ha hecho esta propuesta después del éxito de participación del Correllengua Agermanat que, según ha señalado en una nota de prensa, ha demostrado "que hay ganas de lengua, de convivencia y de compartir ciudad".

Para MÉS, los casals de barrio son los equipamientos públicos de proximidad más accesibles para la mayoría de la población y, precisamente por ello, "tienen que convertirse en espacios para aprender y vivir la lengua propia".

La propuesta va recogida en una moción que los ecosoberanistas defenderán en el próximo pleno municipal y que pide al Ayuntamiento que impulse cursos de catalán en todos los casals de barrio, adaptados a los diferentes niveles y necesidades de los vecinos.

El regidor de MÉS, Miquel Àngel Contreras, ha defendido que "aprender catalán no puede depender del código postal ni de la situación económica de cada familia". "Los casals de barrio son el lugar ideal para que cualquier palmesano, venga de donde venga, pueda acercarse a nuestra lengua", ha subrayado.

A su entender, ofrecer cursos de catalán en los barrios es una propuesta en positivo, "que suma y que crea cohesión social". "Si queremos que nadie se quede atrás, estos cursos tienen que estar especialmente al alcance de las personas y familias más vulnerables", ha apuntado.

Para MÉS, la "buena acogida" del Correllengua Agermanat evidencia que existe un interés "real" para participar en actividades vinculadas a la lengua y cultura propias.

En este sentido, han remarcado que muchas personas que llegan a la ciudad quieren aprender catalán o mejorar sus conocimientos, pero "se encuentran con dificultades de acceso, falta de oferta cercana o barreras económicas".

"Cuando acercas la lengua a la vida cotidiana de la gente, la respuesta es positiva", ha dicho Contreras, a la vez que ha reclamado al equipo de gobierno municipal que "deje de entender la lengua solo como una cuestión institucional y la convierta en una herramienta real de cohesión, igualdad y oportunidades".

Con todo, el regidor ha indicado que cada casal de barrio sin oferta de catalán "es una oportunidad perdida" para integrar, conectar y hacer comunidad. "La mejor manera de defender el catalán es hacerlo útil, cercano y amable, y esto comienza en los barrios", ha concluido.