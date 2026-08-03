MÉS per Palma reclama prohibir las rutas turísticas en 'segway' por el centro histórico de la ciudad. - MÉS PER PALMA

PALMA 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Palma ha reclamado al Ayuntamiento la prohibición de las rutas turísticas con vehículos de movilidad personal (VMP) de tipo 'segway' por el centro histórico de la ciudad, al considerar que generan problemas de seguridad y convivencia.

Según ha señalado la formación en un comunicado, el equipo de gobierno no está haciendo cumplir la ordenanza municipal, que limita a un máximo de cuatro vehículos, incluido el del guía, las rutas organizadas con este tipo de vehículos, un límite que, a su juicio, se incumple de forma habitual.

Los ecosoberanistas han sostenido que, si el propio Ayuntamiento consideró necesario establecer estas restricciones, fue porque era consciente de los problemas que generan estas actividades. Por ello, han defendido que la solución pasa por prohibir las rutas guiadas con 'segway' por el centro histórico de Palma.

En este sentido, MÉS per Palma ha acusado al gobierno municipal de mantener una "doble vara de medir", al actuar con "contundencia" contra las personas en situación de vulnerabilidad mientras, a su juicio, se muestra "extraordinariamente permisivo" con actividades económicas vinculadas al turismo.

La portavoz de la formación, Neus Truyol, ha instado al alcalde de Palma, Jaime Martínez, a explicar por qué no se hace cumplir la normativa municipal y ha considerado "incomprensible" que el Ayuntamiento sea "implacable" con los colectivos más vulnerables y, en cambio, permita actividades turísticas que, según ha denunciado, incumplen la ordenanza.

Por último, MÉS per Palma ha defendido que el espacio público debe estar al servicio de los residentes y no convertirse en un escenario para la explotación turística de la ciudad.