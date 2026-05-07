MÉS per Palma respalda la huelga de las 'escoletes' y exige dignificar las condiciones laborales de las educadoras

La regidora de MÉS per Palma Kika Coll, en una rueda de prensa. - MÉS PER PALMA

PALMA 7 May. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Palma ha respaldado la huelga convocada este jueves en las 'escoletes' y ha exigido la dignificación de las condiciones laborales de las educadoras, quienes se encuentran en una situación de "precarización".

La formación, en un comunicado, han considerado que las reivindicaciones del colectivo son "justas, urgentes e imprescindibles" para garantizar una educación infantil que sea "digna y de calidad".

La regidora ecosoberanista en el Ayuntamiento de Palma Kika Coll ha advertido que las educadoras "hace demasiado tiempo que sostienen el sistema ellas solas, con ratios excesivas, desigualdades salariales y falta de recursos".

"Quien cuida y educa a los niños no puede continuar trabajando en condiciones precarias mientras las instituciones miran hacia otro lado. Hablamos de una etapa educativa clave para el desarrollo de los niños, pero las educadoras continúan invisibilizadas e infravaloradas", ha subrayado.

MÉS per Palma ha denunciado públicamente que en la capital balear la situación es "todavía más grave" después del conflicto vivido en los últimos meses en el Patronato Municipal de Escuelas Infantiles, que en 2025 dejó dos millones de euros de su presupuesto sin ejecutar.

De esta cantidad, siempre según los ecosoberanistas, 1,3 millones estaban destinados al funcionamiento de los centros y 430.000 a ayudas para las familias.

"Es inadmisible que mientras las trabajadoras reclaman recursos básicos y condiciones dignas, el PP deje dinero sin gastar. Han dejado deteriorar el servicio, han incumplido los acuerdos con las trabajadoras y han generado una crisis que hoy afecta tanto a las profesionales como a las familias", ha criticado Coll.