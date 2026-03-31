MÉS per Sa Pobla exige la dimisión del director general de Agricultura por el cierre de s'Esplet

MÉS per Sa Pobla exige la dimisión del director general de Agricultura del Govern por el cierre de s'Esplet - MÉS PER SA POBLA

PALMA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Sa Pobla ha exigido la dimisión del director general de Agricultura del Govern, Fernando Fernández, tras el cierre de la cooperativa de s'Esplet, que este partido califica como "una operación especulativa".

Según han informado este martes los ecosoberanistas en un comunicado, la decisión de Fernández de vender la participación pública del Govern a s'Esplet en el año 2023 "contribuyó decisivamente a debilitar la estructura de la cooperativa", por lo que ha registrado una moción en el Ayuntamiento de Sa Pobla para exigir su dimisión.

La formación también ha criticado que, a pesar del cambio de Govern, esta decisión no se ha revisado ni corregido, sino que ha acabado culminando con el cierre definitivo de la cooperativa y su salida al mercado.

Así, MÉS ha denunciado públicamente que el cierre de s'Esplet y su inmediata salida al mercado por cinco millones de euros "apuntan a una operación con claros elementos especulativos".

Según la formación, la coincidencia entre el cierre de la actividad, el despido de 19 trabajadores sin indemnización pactada y la inmediata comercialización de los terrenos e instalaciones refuerza la idea de que "se ha priorizado un posible negocio privado por encima del interés general agrario".

Los ecosoberanistas han recordado que la cooperativa, fundada en 1993, ha sido durante décadas una estructura clave para los agricultores del pueblo, y considera que su desaparición "no es un hecho aislado, sino el resultado de un proceso sostenido en el tiempo".

Según MÉS, ha habido un proceso con tres fases, en la que la primera ha sido la descapitalización progresiva de la cooperativa; después, la venta de la participación pública del Ejecutivo balear con una rebaja del 50 por ciento, y finalmente, la liquidación de la entidad y su conversión en un activo al mercado inmobiliario.

"La que era una herramienta colectiva al servicio de los agricultores hoy aparece anunciada como una oportunidad de inversión empresarial de cinco millones de euros", ha lamentado el conseller insular de MÉS y regidor en sa Pobla, Biel Payeras.

Además, la formación ha recordado que hace aproximadamente un año ya pidió la comparecencia de Fernández, sin obtener ninguna respuesta. "Hoy, con la cooperativa cerrada y los activos en venta, las explicaciones continúan sin llegar", concluyen.