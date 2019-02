MÉS y El PI piden a los 8 diputados del Congreso que "presenten enmiendas para mejorar la inversión en Baleares"

Publicado 06/02/2019 15:30:31 CET

Los grupos parlamentarios MÉS per Mallorca y El PI han pedido este miércoles a los ocho diputados de Baleares en Congreso de los Diputados que "se comprometan y presenten las enmiendas necesarias para mejorar la inversión en Baleares" de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), en el marco de que este martes el Parlament aprobara una Proposición No de Ley (PNL) en la que se instaba al Gobierno central a "retirar los PGE para 2019", donde MÉS per Mallorca votó a favor y El Pi, en contra.

En declaraciones a los medios y, en este sentido, el líder de El Pi, Jaume Font, ha asegurado que si se retiran los PGE, "Sánchez convocará elecciones" y ha detallado que no sería beneficioso para las Islas que coincidieran el mismo día que las autonómicas, las centrales y las europeas.

El portavoz de MÉS per Mallorca, Miquel Gallardo, ha dicho, por su parte, que "prefieren pactar con la izquierda" pero que, en este caso, "los presupuestos no son buenos para las Islas" y ha añadido que espera que no sea "un acto de hipocresía" por parte del PP, que es quién propuso la PNL.

Asimismo, ha detallado que "desde siempre" se ha ido repitiendo esta situación que es, a su juicio, de "maltrato en inversiones territorializadas" y ha explicado que "la ofensa va más allá", como "el convenio ferroviario".

Sin embargo, Gallardo ha destacado que, en términos generales, los PGE son "positivos" y ha hecho referencia a "las mejoras sociales" y ha ejemplificado con las pensiones y el salario mínimo interprofesional, entre otros.