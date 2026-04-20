MÉS pide cambios en Salud tras un nuevo colapso en Son Espases y crítica la gestión del IBSalut

PALMA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha pedido cambios en la Conselleria de Salud y en la dirección del Servicio de Salud de Baleares (IBSalut) tras un nuevo fin de semana de colapso en el Hospital Universitario Son Espases y después de conocerse que Son Llàtzer lleva casi dos meses sin servicio de urgencias.

El portavoz de la formación ecosoberanista en el Parlament, Lluís Apesteguia, ha denunciado que hay pacientes que han llegado a pasar "tres y cuatro días en urgencias" y que algunos han tenido que dormir en las camas de los médicos de guardia por la saturación del centro hospitalario.

Según ha afirmado, se trata de una situación recurrente que evidencia un "problema estructural de falta de planificación y gestión".

Apesteguia ha sostenido que el Servicio de Salud está "mucho peor que hace tres años" y ha criticado que el Govern atribuya los problemas a situaciones puntuales o a la herencia de la anterior legislatura. "Si no sabes hacer tu trabajo es momento de que alguien lo intente", ha afirmado.

El portavoz ha añadido que incluso el Sindicato Médico ha denunciado la situación, lo que a su juicio confirma el "abandono del sistema sanitario".

PLAN DE ELECCIÓN DE LA LENGUA

Por otra parte, MÉS per Mallorca ha instado al Govern a que se refuerce la enseñanza del catalán ante la bajada en las calificaciones en esta lengua de los estudiantes de centros adscritos al plan de elección de lengua.

Así, Apesteguia ha subrayado que los resultados del informe elaborado por la Conselleria de Educación y Universidades y el sindicato STEI señalan que los alumnos de centros adscritos al plan está dos puntos por debajo en sus resultados en las pruebas en catalán de los que no.

El portavoz ha reprochado que la medida está afectando al derecho de los estudiantes a aprender ambas leguas en igualdad de condiciones y ha advertido de que los datos reflejan, a su juicio, "deficiencias" del modelo.

Además, ha asegurado que la política lingüística se está usando como moneda de cambio entre el PP y Vox.

Así, desde MÉS han pedido una serie de medidas que refuercen el catalán en las escuelas ya que, según estos, saber catalán garantiza que los niños y los jóvenes se sientan parte activa de la comunidad de la que forman parte.

Asimismo, ha sostenido que la situación pone de manifiesto la necesidad de proteger el modelo lingüístico en la enseñanza y ha criticado que la lengua catalana pueda convertirse en un elemento de confrontación política o de negociación entre partidos.