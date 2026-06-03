MÉS pide la comparecencia de Lafuente por "eliminar el control" de suficiencia hídrica para crecimientos urbanísticos

Archivo - El portavoz de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia ,durante una rueda de prensa - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha solicitado la comparecencia del conseller del Mar y Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, por "eliminar el control y la garantía" de suficiencia hídrica para algunos crecimientos urbanísticos, una medida aprobada con la ley de proyectos estratégicos.

Para el portavoz de MÉS en el Parlament, Lluís Apesteguia, cada iniciativa legislativa que ha pasado por la Cámara desde el inicio de la legislatura "elimina capacidad" a la Conselleria" para garantizar la disponibilidad de agua potable y de depuradoras.

En la rueda de prensa celebrada después de la Junta de Portavoces, Apesteguia ha defendido la importancia de que el crecimiento urbanístico vaya ligado a la suficiencia de recursos. "No podemos crecer sin agua ni depuradoras", ha subrayado.

En este sentido, los ecosoberanistas han solicitado a Lafuente que comparezca para dar cuenta de estas modificaciones. "¿Si preguntamos qué hace el conseller nadie sabrá contestar"?, ha criticado el portavoz.