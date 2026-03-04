MÉS pide la comparecencia urgente de Simonet por el cierre de Agama

Archivo - El conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, durante una sesión de control al Govern balear - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha solicitado la comparecencia urgente del conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, por el cierre de Agama después que la empresa haya anunciado que este año cesará la actividad de forma definitiva.

La formación ha registrado la solicitud en el Parlament para pedir explicaciones al conseller, a quien han reclamado que asegure la viabilidad tanto de los trabajadores de la empresa y como del sector lechero.

"No nos podemos quedar de brazos cruzados y dar por perdido el sector lechero mallorquín", ha subrayado el diputado de MÉS Ferran Rosa.

Según ha advertido, "está en juego la soberanía alimentaria" de la isla y, además, se perderán puestos de trabajo industriales de los que Mallorca "no va muy sobrada".

Por ello, ha solicitado a las Consellerias de Trabajo, Diálogo Social y Función Pública y de Agricultura que tomen "todas las medidas adecuadas para garantizar los puestos de trabajo y la supervivencia del sector".

El ecosoberanista ha apostado por explorar la posibilidad de implantar otras experiencias de éxito como las cooperativas de trabajadores. De no ser así, ha lamentado, la plantilla solo tiene dos opciones: perder el trabajo o irse a la Península.

MÉS ya solicitó la comparecencia del conseller de Agricultura en octubre del año pasado, cuando el Grupo Damm comunicó su intención. No obsante, el PP votó en contra de que Simonet compareciera.