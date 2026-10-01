MÉS pide al Consell ayudas para las familias con rentas bajas ante la escalada del coste de vida - MÉS PER MALLORCA

PALMA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca reclamará en el pleno del Consell la creación "urgente" de una ayuda extraordinaria destinada a familias y personas con rentas bajas y medianas para hacer frente al aumento del coste de la vida.

La formación política ha explicado este jueves en un comunicado que alentará a la institución a actuar antes de que acabe el año, debido a la subida de precios de los alimentos, los suministros, la energía y, especialmente, los carburantes.

La iniciativa llega en un momento en que la subida de los precios "vuelve a presionar con fuerza" a las economías familiares. Según los datos recogidos en la moción, el IPC interanual de Baleares llegó al 4,4% durante el mes de agosto, una décima por encima de la media estatal.

El transporte era un 5,3% más caro que un año antes; la vivienda, el agua, la electricidad, el gas, y otros combustibles, un 5%; y los alimentos y las bebidas no alcohólicas, un 3,2%.

MÉS ha advertido de que esta situación tiene un impacto "especialmente grave" en Mallorca debido a la insularidad y a la dependencia del vehículo privado que aún existe en muchos municipios de la Part Forana.

Desde finales de junio, según los datos de la formación incorporados en la iniciativa, la gasolina 95 se ha encarecido aproximadamente 50 céntimos por litro y el diésel cerca de 44 céntimos. A finales de septiembre, el precio medio de los carburantes en Baleares se sitúa entorno de los dos euros por litro.

La portavoz de MÉS en el Consell, Catalina Inés Perelló, ha señalado que para muchas personas de Mallorca, coger el coche "no es una elección, sino la única forma de llegar al trabajo, llevar a los niños al colegio o atender a alas personas que tienen a su cargo".

"Cuando el combustible se encarece de esta forma, son estas familias las que lo notan directamente a final de mes", ha añadido.

La formación critica especialmente que el gobierno de Llorenç Galmés "aún no haya puesto en marcha" los recursos anunciados el pasado mes de marzo en el Plan Mallorca Protege para ayudar a las familias vulnerables frente a la escalada de los precios. Por eso, la moción reclama ejecutar íntegramente y con carácter urgente estos recursos y complementarlos con el dinero necesario para financiar la nueva ayuda extraordinaria.

Perelló ha afirmado que la situación ha empeorado en los últimos meses y que las medidas anunciadas "no pueden quedar en el papel". "Pedimos al gobierno del PP que pase de los anuncios hechos y ponga los recursos del Consell al servicio de las personas que más están sufriendo esta escalada de precios", ha insistido.

La propuesta de MÉS plantea que el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales convoque la ayuda antes de que acabe 2026 y que se apliquen criterios progresivos de renta y vulnerabilidad económica. La iniciativa toma como referencia la experiencia del 'Bono para las familias' impulsado en los años 2022 y 2023 y reclama que la nueva convocatoria pueda llegar tanto a las unidades familiares como a las personas que viven solas.

MÉS también exige que el Consell destine los recursos suficientes para que ninguna persona que cumpla los requisitos quede sin ayuda por falta de presupuesto. Además, reclama que esta ayuda sea compatible con otras prestaciones, subvenciones o rentas sociales dentro de los límites que establece la normativa, "de modo que recibirla no suponga perder otras ayudas destinadas a personas o familias en situación de vulnerabilidad".

Asimismo, alertan de que la escalada de los combustibles también está golpeando con fuerza al sector primario. Según recoge la moción, el gasóleo agrícola ha pasado de aproximadamente 0,90 euros por litro a principio de año cerca de 1,70 euros durante septiembre. Las organizaciones agrarias estiman que este encarecimiento representa aproximadamente 1,7 millones de euros anuales de sobrecoste para el campo balear.

La situación es "especialmente significativa" en explotaciones que dependen de forma intensiva de la maquinaria agrícola. En sa Pobla, por ejemplo, campesinos del sector de la patata calculan que una jornada de diez horas de tractor puede representar en la actualidad unos 400 euros solo en combustible.

En este sentido, Perelló ha remarcado que el encarecimiento "no termina en la gasolinera". "Cuando aumenta el coste de mover a personas, mercancías o productos agrícolas, este incremento acaba afectando a toda la economía y puede repercutir también en lo que pagamos cuando vamos a comprar", ha concluido.

La moción también reclama al Gobierno central que mantenga, "mientras persista el actual situación extraordinaria de los mercados energéticos", las medidas destinadas a contener el impacto del incremento de los carburantes, con una atención específica a los territorios insulares y en los sectores profesionales más dependientes de los combustibles.