MÉS pide la dimisión de Bonet por "mentir" sobre el coste de la candidatura de Palma a Capital Europea de la Cultura

Archivo - El alcalde de Palma, Jaime Martínez, y el regidor de Cultura, Javier Bonet, en la presentación de la imagen corporativa de la candidatura de Palma como Capital Europea de la Cultura 2031. - AYUNTAMIENTO DE PALMA - Archivo

PALMA 7 May. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Palma ha exigido la dimisión del primer teniente de alcalde y regidor de Cultura, Javier Bonet, por "mentir" acerca del coste de la candidatura de Palma como Capital Europea de la Cultura y dar una cifra tres veces menor.

La formación ecosoberanista ha reaccionado de esta manera a la información publicada por 'eldiario.es', en la que se apunta que el coste total de la candidatura se aproximó a los 248.000 euros, mientras que Bonet aseguró que se había pagado 82.500 euros, según ha indicado MÉS per Palma en un comunicado.

"Bonet mintió a la prensa y a la ciudadanía al hablar de dinero público y esto es muy grave. Si es capaz de mentir con el dinero público con cámaras a delante, hay que preguntar qué es capaz de hacer por detrás. Bonet no puede seguir ni un minuto más en su cargo, tiene que dimitir", ha afirmado el regidor de MÉS per Palma Miquel Àngel Contreras.

Además, ha reclamado también al alcalde de Palma, Jaime Martínez, "transparencia absoluta" y la publicación de "todos los contratos, facturas y gastos reales de la candidatura fracasada".

De acuerdo con la publicación, se habría destinado más de 59.000 euros a comunicación y marca, cerca de 65.000 euros a 'merchandising' y publicidad, algo más de 16.000 euros a viajes a Madrid, Londres, Donosti, Berlín o Bruselas, por encima de los 11.000 euros a logística y actas, poco más de 17.000 euros en servicios para el comité de expertos, 46.000 euros del sueldo del director general, Gori Vicens, y 33.000 euros adjudicados al grupo de comunicación para un contrato de radio. Cabe recordar que MÉS per Palma ya pidió la dimisión de Vicens después del fracaso de la candidatura.

"MÉS ya lo advirtió, los 80.000 euros que anunció Bonet eran solo la punta del iceberg. Ahora se sabe que el coste se triplica y que todavía puede haber más gasto escondido", ha sugerido Contreras.

Asimismo, han incidido en que el método de Bonet para Palma 2031 "no superó el filtro de la Comisión Europea", que emitió un informe "contundente sobre las carencias de la candidatura". Por otra parte, en la información se apunta que "todavía faltan datos sobre otros posibles gastos" como viajes no publicados y actividades culturales vinculadas a la marca Palma 2031.

"No solo han fracasado, sino que han fracasado escondiendo la factura. El PP ha convertido la cultura en propaganda y ahora quiere que la ciudadanía no sepa cuánto ha costado realmente", ha remarcado.

Por estos motivos, MÉS per Palma volverá a exigir toda la documentación y advierte que no permitirá que el gobierno del PP "cierre este escándalo con silencio". "Palma merece cultura, no maquillaje. Merece verdad, no excusas y hoy es el primer paso es clara, por lo que Bonet tiene que dimitir", ha concluido Contreras.