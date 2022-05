MÉS pide al Estado que "limite de una vez por todas" la llegada de cruceros: "Es imposible que Palma aguante esto"

Archivo - El diputado de MÉS per Mallorca Joan Mas 'Collet'. - MÉS PER MALLORCA - Archivo

PALMA, 3 May. (EUROPA PRESS) -

El diputado de MÉS per Mallorca Joan Mas 'Collet' ha exigido este martes a Puertos del Estado que "limite de una vez por todas" la llegada de cruceros a Palma, ya que "es necesario un replanteamiento de decrecimiento y de sostenibilidad por una cuestión de calidad de vida".

En declaraciones a los medios en el Parlament balear, Mas ha criticado la llegada este martes a la capital balear de un megacrucero con 4.000 turistas y 2.300 personas de tripulación.

El diputado ecosoberanista ha explicado que esto supone que desembarque en Palma el mismo número de personas que viven en todo Algaida o Porreres. "Es imposible que Palma aguante esto", ha expresado, a la vez que ha añadido que se trata de una cuestión de "salud medioambiental, salud económica y calidad laboral".

Según ha señalado, "el Gobierno cobra cada vez que atraca un crucero en el puerto de Palma". Por ello, ha pedido que el Estado deje de usar Baleares "como si fuera una colonia y empiece a pensar en los ciudadanos de Palma y de Mallorca como parte de la ciudadanía del Estado".

MÉS per Mallorca no descarta presentar iniciativas instando al Ejecutivo central a poner límites a los cruceros, si bien la formación aún no sabe con qué fórmula lo hará. Sobre el acuerdo del Govern con las navieras para establecer límites, el diputado ha recordado que es sólo un acuerdo y no una legislación, y que "quien realmente tiene poder es el Gobierno del Estado".