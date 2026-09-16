MÉS pide al Govern respuesta a las más de 400 alegaciones al tren entre Sa Pobla y Alcúdia

PALMA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Sa Pobla llevará al próximo pleno municipal una moción para reclamar al Govern más transparencia en la tramitación del proyecto ferroviario entre Sa Pobla y Alcúdia.

Según han indicado, en un comunicado, la reclamación se produce después de que haya transcurrido más de un año desde el periodo de información pública sin que se haya hecho pública una respuesta global a las más de 400 alegaciones presentadas por ciudadanos, familias afectadas, entidades y colectivos.

La formación considera especialmente preocupante que, mientras durante los últimos meses se han anunciado cambios y se han reconsiderado algunas de las alternativas iniciales, el Ayuntamiento continúe sin disponer de toda la información necesaria para conocer los criterios técnicos que están determinando la evolución del proyecto.

En este sentido, los ecosoberanistas han denunciado públicamente que la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad haya denegado el acceso a informes técnicos y sectoriales emitidos durante la tramitación.

"Sa Pobla participó, alegó y propuso alternativas. Más de un año después, el Govern tiene que explicar qué ha decidido, con qué criterios y cuál es la hoja de ruta a partir de ahora", ha afirmado el portavoz de MÉS per Sa Pobla, Antoni Simó.

La iniciativa, han recordado, da continuidad a la posición que los ecosoberanistas han mantenido durante todo el proceso, basada en el apoyo a la llegada del tren hasta Alcúdia, pero desde una perspectiva "crítica, constructiva y orientada a mejorar el proyecto".

Esta línea, han indicado, ya quedó reflejada en la moción aprobada por el pleno el 7 de agosto de 2025 y en las más de 70 alegaciones y propuestas de mejora trabajadas por la formación.

Entre estas propuestas figuraba el estudio del soterramiento de la línea a su paso por la ronda de circunvalación de Sa Pobla mediante una solución de falso túnel, planteada para reducir el impacto territorial, proteger la marjal y la actividad agraria y evitar que la nueva infraestructura genere una barrera dentro del municipio.

Tras ser descartada inicialmente, han añadido, el Ejecutivo autonómico acabó abriendo la puerta a estudiar técnicamente esta alternativa, un cambio que MÉS considera una demostración que las aportaciones hechas desde el municipio pueden contribuir a mejorar el proyecto.

Para la formación, este precedente hace todavía más necesario conocer qué ha pasado con el resto de alegaciones. "Si algunas propuestas han hecho modificar los planteamientos iniciales, tenemos derecho a saber cuáles se han incorporado, cuáles continúan en estudio y cuáles se han descartado, y por qué", ha añadido Simó.

MÉS per Sa Pobla ha recordado que defiende un tren útil, sostenible e integrado, que sea una alternativa real al vehículo privado para la población residente y que, al mismo tiempo, sea compatible con la protección de la marjal, la agricultura, el patrimonio y el paisaje.

Por este motivo, la moción plantea un único acuerdo para que el Govern garantice la transparencia en la tramitación del tren, facilite el acceso a los informes técnicos, haga pública la respuesta a las alegaciones y dé a conocer las modificaciones del proyecto y el calendario previsto para su tramitación.

"Queremos el tren hasta Alcúdia y queremos que sea el mejor tren posible. Pero para que Sa Pobla pueda participar en las decisiones que afectarán a su territorio durante décadas, necesita información", ha concluido el portavoz.